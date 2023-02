“Partiamo parlando di merito”. – Il Terzo Polo e La Grande Vicenza insieme

Affermiamo la nostra compattezza con i fatti concreti: stiamo lavorando insieme per dare una prospettiva coerente e riconoscibile al nostro progetto politico.

La migliore risposta ai cittadini è il fare: stiamo lavorando da settimane ai diversi temi per un programma che ci rappresenti con idee chiare e innovative.

La nostra identità culturale è chiara: nel nostro manifesto valoriale il merito ha una sua forte centralità, così come l’avranno sempre la competenza e il talento. E dunque partiamo con una approfondita riflessione sul merito, come valore scolastico, ma anche e soprattutto come principio formativo e sociale.

Lunedi 6 febbraio alle 20.30

nei Chiostri di Santa Corona, Italia Viva, Azione e la Grande Vicenza presenteranno la loro proposta culturale che mette al centro il Merito.

Prendendo spunto dalla nuova denominazione del Ministero dell’Istruzione, oggi MIM (ministero dell’istruzione e del merito), l’evento metterà sul tavolo importanti questioni che hanno animato in queste settimane il dibattito politico-culturale. Quale il significato del merito?

Merito sì o merito no nella Scuola? Il merito come sfida educativa? Generatore di immobilismo sociale, favorendo sempre i più fortunati o piuttosto un antidoto alla società classista? Come coniugare meriti e bisogni per non lasciare nessuno indietro?

Ospiti di assoluto rilievo che il tema lo conoscono bene: Elisa Forte è la giornalista che ha organizzato e diretto gli Stati Generali della Scuola svoltisi a dicembre a Matera e Tortuga è uno dei think-tank più accreditati nel campo della formazione; ma ci saranno anche i docenti e naturalmente i giovani studenti, perché sono loro i destinatari delle riflessioni.

Interverranno:

la senatrice DANIELA SBROLLINI, la giornalista Elisa FORTE, Alessandro FUSARI, del noto Think-tank Tortuga, Valentina CHINDAMO, esperta di politiche scolastiche, il giovane universitario Riccardo CAMARDA, fondatore della community “Capitale umano italiano” e la docente Mariaelena COCCIA.

A moderare l’incontro la segretaria cittadina di Italia Viva Francesca Carli e si alterneranno nella conduzione i consiglieri Raffaele Colombara e Cristiano Spiller, il responsabile di Azione – Bassano Simone Cavallin e l’architetta Alessandra Lanaro.

30 gennaio 2023

Francesca Carli Segretaria cittadina Italia Viva

Massimo Dal Monte Segretario cittadino di Azione

Monica De Bortoli Per una grande Vicenza

Fonte Segreteria On. Daniela Sbrollini