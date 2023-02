Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico – Il commento del sindaco Francesco Rucco alle elezioni regionali

“Congratulazioni a Attilio Fontana e a Francesco Rocca per lo straordinario risultato alle regionali della Lombardia e del Lazio concluse ieri con due vittorie larghe e popolari.

In particolare è importante anche per Vicenza il trionfo di Fontana in Lombardia, perché sia nei sondaggi delle scorse settimane che nel voto di domenica e lunedì era evidente che i cittadini lombardi hanno apprezzato il lavoro coraggioso e competente di un bravo amministratore come Fontana, già stato sindaco della sua Varese e presidente dei sindaci della Lombardia in ANCI.

Ed è chiaro che i cittadini hanno fiducia nel centrodestra civico che sostiene il presidente Fontana e che non ha dato alcun credito a chi come la Moratti ha avuto una lunga storia nel centrodestra e ha fatto parte della Giunta Fontana ma poi ha scelto di candidarsi contro il presidente uscente e contro il centrodestra civico.

Risultato un fallimento dell’ex sindaca di Milano” afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato civico del centrodestra “Come è chiaro che l’altra similitudine con Vicenza che ci segnala la Lombardia (e il Lazio) è la situazione del PD che come la Moratti fallisce e addirittura peggiora la sconfitta di 5 anni fa, perdendo con uno scarto ancora superiore a quello della prima elezione di Fontana.

È la realtà dell’indirizzo che stanno prendendo dalle elezioni politiche i cittadini. E i vicentini lo hanno anche detto di recente.

Anche se qualcuno prova a negarlo perché forse la realtà come le opinioni dei cittadini per noi sono il cuore del buon governo, mentre per chi ha perso anche in Lombardia è un problema”.

Francesco Rucco