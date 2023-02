La “nostra vera scuola”: Il Bosco, fare arte per fare comunità

La mostra organizzata dagli amici di Abracadabra verrà inaugurata venerdì 17 febbraio: si tratta della prosecuzione del progetto “Un Mondo a Colori” di Roberto Azzolini e ha visto la partecipazione dei i bambini della primaria ICA ‘Patrizio Rigoni’, della Cooperativa San Matteo e San Luigi e di molti altri amici. – La “nostra vera scuola”: Il Bosco, fare arte per fare comunità

«Il bosco però restava la mia unica seduzione, la mia vera scuola»

scriveva un po’ di tempo fa il maestro Patrizio Rigoni, al quale è stato dedicato l’Istituto Comprensivo di Asiago e il Museo Naturalistico Didattico «quante cose vi ho imparato! Vi ritornavo ogni volta col cuore sospeso – cosa avrei trovato di nuovo? – lasciandomi via via catturare dal silenzio colmo di piccole voci, dal sussurro del vento che dondola le fronde dei grandi abeti (gli imponenti giganti dei boschi), dall’aromatico profumo della resina, e cento altri odori».

Venerdì 17 febbraio presso la mostra missionaria di Via IV Novembre ad Asiago verrà inaugurata la mostra “Il bosco“, che sarà visitabile fino al 19 marzo e che, come sempre quando si muovono gli amici di Abracadabra, saprà coinvolgere i visitatori in un viaggio tra arte, inclusione e legame col territorio.

Dopo il ritratto con la sua classe, sempre a partire dal disegno di un ragazzo speciale, Roberto Azzolini (ex studente dell’IIS “Mario Rigoni Stern”), i bambini dell’IC di Asiago potranno ammirare in anteprima anche il proseguimento dell’abbellimento in ceramica che quest’estate verrà aggiunto alla facciata principale della loro scuola.

Si tratta di un coloratissimo

grande bosco di 4 x 2,5 metri realizzato con l’aiuto di tante mani, ciascuno secondo le proprie capacità: dai bambini della Scuola Primaria alla Cooperativa Sociale San Matteo e San Luigi, passando per il Gruppo Abracadabra e per molti altri amici volontari.

All’esposizione potrete ammirare sia il grande cartone preparatorio e mosaico in ceramica sia i disegni e le riflessioni che i bambini hanno voluto realizzare di questo grande bene comune, il bosco: «la mia vera scuola» secondo il maestro, forse anche la nostra, potremmo aggiungere adesso anche noi.

“Il bosco” dal 17 febbraio al 19 marzo presso la mostra missionaria corso IV Novembre Asiago. Visite: da venerdì a domenica ore 15.30 – 18.30; per scolaresche venerdì ore 10.00-11.00 (ingresso libero).

Per ogni info www.abracadabrart.it

Fonte Ufficio Stampa Istituto Superiore Asiago

www.istitutosuperioreasiago.it