Grande interesse ieri al mercato coperto di Campagna Amica – I vicentini dicono NO allo spreco

Il presidente di Campagna Amica, Raffaele Cogo: “Contrastare lo spreco alimentare è un segnale forte che intendiamo dare per vivere in modo più sostenibile e sensibile rispetto all’umanità”

Vicenza, 4 febbraio 2023. I colori sono stati i protagonisti della Giornata anti spreco promossa questa mattina da Coldiretti Vicenza al mercato coperto di Campagna Amica, in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza.

Grazie ai laboratori di Susanna Miola dell’Agriturismo Il Giglio Rosso di Arsiero, protagonista dell’evento “La cucina economica di Susy”, infatti, i visitatori del mercato hanno potuto toccare con mano cosa significa ridare vita ai cibi del giorno prima.

“Gli avanzi in cucina tornano a vivere e vengono riproposti sotto forma di colorate e gustose ricette, all’insegna del risparmio, ma soprattutto di un sano riuso di alimenti ancora buoni.

Una filosofia sostenibile –

commenta il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – che rappresenta anche uno stile di vita moderno, ma che strizza l’occhio alle buone abitudini dei nostri nonni, che non buttavano via proprio nulla.

Il cibo del giorno prima, infatti, veniva fatto rivivere creando piatti frutto della fantasia e creatività di ciascuna famiglia”.

In occasione di questa importante Giornata, l’assessore all’Ambiente del Comune di Vicenza, Simona Siotto, ha visitato il mercato e partecipato con entusiasmo all’evento proposto. Inoltre, al fianco del presidente Cogo, ha descritto le iniziative in programma nell’ambito del progetto Cities2030.

“La lotta allo spreco alimentare, la promozione della filiera corta e dei prodotti del territorio, l’educazione a scelte alimentari più sane e sostenibili – spiega l’assessore Siotto – sono tra le tematiche chiave che il Comune di Vicenza, in collaborazione con la Biblioteca Internazionale La Vigna, sta affrontando nell’ambito del progetto europeo Cities2030.

Le iniziative promosse da Coldiretti

in questi due giorni richiamano l’attenzione sulla necessità e l’urgenza di ripensare il modo in cui consideriamo ed utilizziamo il cibo e rispondono al bisogno crescente di coinvolgere i cittadini in percorsi di informazione e consapevolezza”.

“La lotta agli sprechi inizia nel carrello della spesa e finisce con la riscoperta dei piatti del giorno dopo, che valorizzano gli avanzi ed aiutano a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni.

Durante la Giornata anti spreco alimentare – conclude il presidente Cogo – i produttori di Campagna Amica offriranno consigli utili per gli acquisti, mentre i cuochi contadini di Terranostra prepareranno dal vivo le ricette della nonna basate su una tradizione del recupero anti spreco in grado di esaltare sapori e fantasia nel segno del risparmio e della sostenibilità”.

Il progetto Cities2030

ha sviluppato un denso programma di iniziative ed attività che, a partire dalle prossime settimane, coinvolgeranno i cittadini, ma anche le scuole e le realtà produttive, economiche e sociali del territorio.

“Il progetto Cities2030 – conclude l’assessore Siotto – è un’importante opportunità di crescita per la città di Vicenza, ma anche per il territorio periurbano. In questi mesi abbiamo lavorato per comprendere il contesto e le dinamiche del sistema alimentare, abbiamo approfondito i punti di forza e di debolezza, analizzato le necessità e definito le priorità tematiche e di intervento.

Adesso è il momento di rendere la città un laboratorio di sperimentazione sul cibo sano e sostenibile, perché possa essere sempre più capace di scegliere i propri valori di riferimento e le azioni da attuare a tutela della salute e dell’ambiente”.

Domani, sempre dalle 10.30 alle 12 al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, in contra’ Cordenons 4, invece, sarà la volta delle “Ricette Antispreco. Gli avanzi come protagonisti in cucina”. I produttori di Campagna Amica forniranno ricette e consigli utili per non buttare via proprio niente e realizzare dei piatti originali.