Martedì 28 febbraio – "Grease, il musical" al Teatro Comunale di Vicenza

Ancora un musical nella programmazione dei fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza, uno show attesissimo, un vero e proprio cult delle commedie musicali, ispirato all’omonimo film con John Travolta e Olivia Newton-John: si tratta ovviamente di “Grease, il Musical”, presentato dalla Compagnia della Rancia, in programma martedì 28 febbraio alle 20.45; i biglietti sono esauriti da tempo.

Il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto dalla Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, è un fenomeno che si conferma ogni sera, ormai da 26 anni sui palcoscenici di tutta Italia, con oltre 1.800 repliche che sfiorano i 2.000.000 spettatori.

Prima ancora che uno spettacolo, "Grease"

è una festa travolgente che accende le platee, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume, uno show amato anche dai giovanissimi.

La voglia di ballare e di divertirsi continua infatti a far breccia nel cuore degli spettatori e così il pubblico si scatena, indifferentemente dall’età e almeno tre generazioni, ognuna per le sue ragioni, continua ad essere travolta dalla Greasemania: chi per la nostalgia degli anni Cinquanta, simbolo di un mondo spensierato e di una fiducia incrollabile nel futuro; chi per i ricordi evergreen legati al film campione di incassi del 1978 con i suoi indimenticabili protagonisti e le loro canzoni; chi per l’immedesimazione in una storia d’amore senza tempo, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina (che è poi il titolo dello spettacolo), i “chiodi” in pelle nera e le svolazzanti gonne a ruota.

"Grease, Il Musical" in scena al Comunale,

traduzione dei testi di Michele Renzullo, adattamento di Saverio Marconi, con Simone Sassudelli e Francesca Ciavaglia nei ruoli di Danny Zuko e Sandy che furono di John Travolta e Olivia Newton-John, si avvale delle scene di Gabriele Moreschi, dei costumi di Carla Accoramboni, delle coreografie di Gillian Bruce, del disegno luci di Valerio Tiberi; le canzoni aggiunte sono di Barry Gibb, Jay Farrar, Sylvester Bradford, Al Lewis, mentre arrangiamenti e orchestrazioni sono di Riccardo Di Paola.

“Grease” e la sua colonna sonora elettrizzante con canzoni come Summer Nights, You’re the One That I Want, Hopelessly Devoted to You, e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, è diventato uno spettacolo cult con i suoi personaggi vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei Thunderbirds, innamorato di Sandy Olsen, la ragazza tutta acqua e sapone che, per riuscire a riconquistarlo dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, ci saranno in palcoscenico l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, tutta la gang dei T-Birds, il gruppo delle Pink Ladies, gli studenti dell’high school e naturalmente l’angelo custode.

Il musical "Grease", nato ben prima del film,

ebbe un successo immediato e folgorante fin dal debutto a Off Broadway nel 1972, per passare poi trionfalmente a Broadway, dove rimase in scena ininterrottamente fino al 1980; alla chiusura aveva collezionato oltre 3.000 repliche. Il musical è un successo, diventato un “classico” in tutto il mondo, che ha visto anche la consacrazione teatrale di grandi attori come John Travolta (interprete di un ruolo minore, prima di indossare il giubbotto di Danny Zuko nel film) e Richard Gere.

In Italia il debutto fu nel 1997 al Teatro Nuovo di Milano,

protagonisti una strepitosa Lorella Cuccarini in scena con Giampiero Ingrassia nel ruolo di Danny (e Amadeus a vestire i panni del dj Vince Fontaine); da allora il musical si è rinnovato, sempre mantenendo però gli ingredienti che ne hanno decretato il successo mondiale. I veri protagonisti di “Grease” sono infatti le sue canzoni, il rock ‘n’ roll e le atmosfere da fast food, i pigiama party e il look evergreen dei personaggi, il ciuffo alla Elvis e la brillantina, tutto contribuisce a creare un inno all’amicizia e all’amore spensierato, valori intramontabili che portati in scena con brio, ritmo e allegria, hanno trasformato uno spettacolo musicale in un vero e proprio fenomeno pop.

Sotto le luci del musical si sono alternati negli anni oltre 280 tra tecnici e artisti, per molti dei quali “Grease” è stato un vero e proprio trampolino di lancio.

I biglietti per il musical sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato – esclusi i giorni festivi – dalle 15.00 alle 18.15, suggerito l’appuntamento e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

I biglietti per il musical costano 39,00 euro l’intero, 34,00 euro il ridotto over 65 e 23,00 euro il ridotto under 30.È possibile comprare i biglietti anche tramite 18App, Carta del docente e voucher.

21 febbraio 2023

Fonte Ufficio Stampa Teatro Comunale Città di Vicenza

Credit ph. Giulia Marangoni