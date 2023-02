“Sussidio caro ai 5 STELLE pensato male e attuato pure peggio” – Giovine (FDI): furbetti del RDC



“Plaudo ai militari della Guardia di Finanza di Vicenza che oggi hanno portato alla luce l’ennesimo caso di furbetti del reddito di cittadinanza.

I denunciati, due coniugi di Bassano del Grappa percettori della pensione di cittadinanza, avevano beneficiato del sussidio tanto caro ai 5 Stelle pur gestendo un illecito giro d’affari legato alla vendita di prodotti di moda contraffatti nei mercati e mercatini della zona.

Questo è solo l’ultimo caso eclatante in ordine temporale,

anche in Veneto e nel vicentino: la conferma che questa misura era stata pensata male ed attuata persino peggio: una pioggia di soldi dello Stato sottratti agli investimenti, alle imprese ed alla competitività in favore di un assistenzialismo che non ha accompagnato i percettori verso un’occupazione e che, al contrario, ha rappresentato una manna dal cielo per troppi furbetti”: così il deputato vicentino di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, commentando gli esiti dell’indagine della Guardia di Finanza di Vicenza che ha portato alla denuncia di 2 bassanesi ed al sequestro di circa 7mila capi contraffatti.

“Questo governo continuerà convintamente ad operare nella direzione opposta: quella di agevolare chi vuole fare impresa e di investire sull’accompagnamento dei soggetti disoccupati e fragili verso il mondo del lavoro” ha concluso l’esponente vicentino del partito di Giorgia Meloni.

ROMA, 08/02/2023

Fonte Fabio Miotti