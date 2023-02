Rimonta vincente per le giovani di Vicenza Volley

Sotto 2-0, le ragazze di Claudio Feyles e Roberto Caron la spuntano al tie break contro la Laserjet

Rimonta vincente per le giovani di Vicenza Volley

nel campionato di serie B2 femminile (girone D), con le biancorosse allenate da Claudio Feyles e Roberto Caron che hanno superato al tie break la Laserjet Orgiano. Sotto 2-0, le promesse beriche hanno trovato la forza per reagire, ribaltando l’incontro e festeggiando la quarta vittoria stagionale.

“E’ stata una partita dai due volti – commenta Roberto Caron – i primi due set sono stati penalizzanti per noi, subendo molto in battuta e in ricezione, con troppi errori dettati dal primo tocco.

A metà del terzo set sul 16-9 c’è stata la svolta: abbiamo giocato con più determinazione e incisività e dopo aver riaperto l’incontro nel quarto parziale abbiamo sfruttato un’ottima battuta per andare al tie break, poi vinto 15-11. Abbiamo portato a casa due punti, giocando una bella partita con un ottimo atteggiamento”.

Sabato alle 21 a Riva del Garda sfida contro il fanalino di coda C9 Arco Riva, ancora a quota zero.

VICENZA VOLLEY-LASERJET ORGIANO 3-2

(23-25, 12-25, 25-20, 25-11, 15-11)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Martinez 12, Roviaro 3, Bertollo 19, Andreis 14, Jotov 10, Andreatta (L), Dinelli 4, Guastella, Gulino (L). N.e.: Voltan, Barbera, Seck, Toniolo. All.: Feyles-Caron

LASERJET ORGIANO: Tomaiuolo 15, Ostuni 10, Tamassia 6, Donadello 9, Bertelle 10, Marta 4, Carli (L), Zago 3, Fiocchi 2, Rizzo 3, Bianco. N.e.: De Gasperi, Franchetto (L). All.: Delia-Colpo

ARBITRI: Cecchin e Fior

VICENZA, 14 FEBBRAIO 2023

Nella foto, l’esultanza delle ragazze di Vicenza Volley in B2

