Giornata nazionale dell’alfabeto braille, percorsi tattili nei Musei civici Vicentini

In occasione della Giornata nazionale dell’alfabeto braille, che ricorre il 21 febbraio, l’assessorato alla cultura e i Musei civici propongono una visita guidata. Una vista ai percorsi tattili del Museo civico di Palazzo Chiericati e del Museo Naturalistico Archeologico.

La visita è stata programmata per sabato 18 febbraio

Ed è riservata ad un gruppo di 20 persone con disabilità visiva coinvolte dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Vicenza che collabora all’iniziativa in occasione della Giornata nazionale dell’alfabeto braille.

La visita si svolgerà dalle 10 alle 11.30 e il gruppo sarà accompagnato dal consigliere delegato dell’UICI di Vicenza, Urbano Bonato.

In tre musei della città sono a disposizione percorsi tattili per ipovedenti nell’ambito del progetto Vicenza inclusion.

Sono stati creati dalla start up Shape 3d Veneto per l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza. Con l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza. Per consentire anche al pubblico non vedente ed ipovedente di esplorare e conoscere alcune delle opere più importanti esposte nel musei.

Le riproduzioni sono state realizzate in realizzate in Pla, materiale plastico ricavato dall’amido di mais. Riciclabile ed ecosostenibile e alcune sono affiancate da riproduzioni 3d in scala.

Il primo percorso è stato realizzato al Museo civico Palazzo Chiericati ed è costituito da nove opere (https://www.museicivicivicenza.it/it/mcp/percorso.php/13308),

il secondo al Museo Naturalistico Archeologico dove sono stati interessati sette reperti (https://www.museicivicivicenza.it/it/mna/percorso.php/13344

https://www.museicivicivicenza.it/it/mna/percorso.php/13343).

L’ultimo percorso è stato ideato per il Museo del Risorgimento e della Resistenza dove sono stati riprodotti cinque dipinti. “Storia vicentina – maggio 1848”, di Pietro Negrisolo (1855-1860 circa). “Venezia repubblicana risorta a libertà e all’arte con la bandiera tricolore” di Giacomo Casa (1848). “La difesa e lo sgombero della Rocchetta” di Agostino Bottazzi (1855), “Vittorio Emanuele II decora la bandiera della città” di Domenico Petterlin (1866); Ritratto del generale Antonio Chinotto” di Gianni Maineri (1935).

L’iniziativa fa parte di “Musei per tutti”,

un progetto in rete finalizzato all’inclusione attraverso la mediazione dell’arte, con una particolare attenzione alle persone con disabilità fisica e sensoriale. Il progetto “Musei per tutti” è realizzato dagli assessorati alla cultura, alle politiche sociali, all’istruzione e dalla commissione Sviluppo economico e attività culturali. In collaborazione con i Musei Civici di Vicenza, le Gallerie d’Italia – Vicenza. Il Palladio Museum e il Museo Diocesano e con la partecipazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Vicenza.

Fonte: Comune di Vicenza