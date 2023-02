Associazione Nazionale Finanziari in congedo. Consegna benemerenze a Soci – GDF Vicenza – A.N.F.I.Thiene

Nella mattinata odierna,

presso la sala riunioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri in Congedo – Sezione di Thiene “Giovanni Denaro M.O.V.M.”, si è svolta una solenne cerimonia di consegna di attestati di benemerenza al Merito dell’A.N.F.I., rilasciati dalla Presidenza Nazionale ad alcuni soci, per significativi meriti conseguiti nel corso degli anni di vita associativa presso la Sezione, in particolare, per il recente compimento di una decade di appartenenza alla Sezione o in occasione dell’80° genetliaco.

Alla sobria, ma sentita cerimonia hanno preso parte il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, Colonnello t.ST Cosmo VIRGILIO, il Sindaco della Città di Thiene, dott. Giannantonio MICHELUSI, il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Bassano del Grappa, Maggiore Alberto POTENZA, il Vicesindaco di Thiene, dott.ssa Anna Maria SAVIO, il Vicecomandante della Tenenza di Thiene, Lgt. Luca PIRCHIO e il Consigliere Nazionale A.N.F.I. per Veneto Maresciallo Maggiore Aiutante Orazio LONGO.

Tra i premiati, ex Finanzieri che riverberano particolare prestigio per l’opera prestata in servizio ed in congedo, il Maresciallo Maggiore Aiutante Celso BARAUSSE, classe 1924, che l’anno scorso ha celebrato l’ottantesimo anniversario di arruolamento nella Guardia di Finanza e l’ultranovantenne Maresciallo Maggiore Aiutante Giovanni Battista COLETTO, volto storico della Sezione, testimone rappresentativo del ponte ideale di valori e spirito di Corpo che unisce i finanzieri di ogni tempo.

Alla consegna degli attestati è seguito inoltre il conferimento di uno speciale ricordo da parte del Consiglio Direttivo thienese alla vedova del Lgt Luogotenente Grazioso SOMMAGGIO, già Presidente della Sezione, tragicamente scomparso nell’agosto dello scorso anno.

La cerimonia, anche per la nutrita partecipazione istituzionale, è stata l’occasione per rinnovare il forte legame che la Guardia di Finanza, anche attraverso il personale in congedo, ha con il territorio thienese, attraverso una solida sinergia inter-istituzionale ed una tangibile prossimità alla cittadinanza.