Ieri, proprio nel giorno della data del voto, abbiamo accelerato ed eravamo già 150”. – Francesco Rucco: la campagna elettorale del centrodestra è partita alla grande

Il Sindaco, candidato 2023/2028 del centrodestra civico, rivela una giornata decisiva della campagna elettorale.

Ieri pomeriggio da Roma è arrivata la comunicazione ufficiale della data del voto per le amministrative vicentine. Si voterà il 14 e 15 maggio, quindi fra 11 settimane.

E, con una sintonia incredibile, proprio ieri è stata una giornata decisiva per la campagna elettorale del centrodestra civico guidato dal Sindaco Francesco Rucco.

E lo hanno raccontato in parte i social di alcuni vicentini che ne sono stati protagonisti e oggi direttamente il candidato Sindaco Francesco Rucco.

“Neanche se lo avessimo potuto prevedere nell’inizio dei migliori film possibili come sarà questa campagna elettorale entusiasmante, avremmo pensato che una giornata energetica come quella di ieri capitasse proprio in corrispondenza con la comunicazione delle date del voto per il nostro futuro a Vicenza, il 14 e 15 maggio.

Ieri abbiamo dato un’accelerazione straordinaria

a questa nuova impresa che Vicenza farà insieme a noi vicentini civici e di centrodestra.

Lo abbiamo fatto prima di tutto con una bellissima prima riunione con la cabina di regia della coalizione con la partecipazione di rappresentanti di tutti i partiti che, con me, hanno avuto l’onore e la responsabilità di fare il bene comune per Vicenza in questi 5 anni complessi tra la pandemia e il rilancio della città dall’immobilismo della sinistra e del PD di dieci anni.

Con loro, con tutti i partiti della nostra squadra, abbiamo condiviso il piano e il metodo di lavoro delle prossime 11 settimane e abbiamo anche iniziato a fissare i primi gazebi dei partiti e le prime conferenze stampa dei prossimi giorni.

Oltre ai contenuti di una campagna fatta di tanto futuro e di tutto quel presente che migliorerà la città nei prossimi 5 anni con il nostro lavoro di squadra.

E poi la sera ci siamo trovati per la prima riunione operativa di Rucco Sindaco Idea Vicenza

che mi ha emozionato e ha emozionato tante vicentine e tanti vicentini che in 150 hanno riempito di energia civica la sala dove abbiamo condiviso cosa e come lavoreremo insieme alla nostra città per costruire un progetto nuovo, consapevoli dell’orgoglio per questi cinque anni.

Anni in cui abbiamo affrontato la pandemia, come ci hanno riconosciuto anche da altre parti d’Italia, con coraggio e intraprendenza per proteggere i vicentini. E con lo stesso spirito abbiamo e stiamo lavorando al rilancio e al miglioramento di una città della quale io e tutta la nostra coalizione del centrodestra civico siamo innamorati.

E ci aspettano 11 settimane nelle quali condivideremo l’amore per il futuro di Vicenza con migliaia e migliaia di innamorati come noi.”

Vicenza. 24 febbraio 2023

Fonte Ufficio Stampa Marco Marturano