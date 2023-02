Fondo di solidarietà sociale, apre lo sportello “Schio c’è”

In centro apre “Schio C’è”, lo sportello gestito dall’omonima associazione impegnata nella concessione di prestiti di solidarietà sociale. Ovvero non aggravati da interessi e con piani di restituzione concordati per ogni singola situazione.

Grazie a una convenzione con l’associazione,

l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione a titolo gratuito la sala “Norma Cossetto” in via Pasini 47 come sede dello sportello. Sarà operativo a partire dal 2 marzo il primo e il terzo giovedì del mese con orario 9.30 – 11.30.

L’associazione che unisce in rete varie realtà sociali del territorio e che fa riferimento al Fondo di Solidarietà Sociale, è nata per sostenere famiglie e persone che si trovano in situazioni di disagio economico attraverso uno “strumento” che è a metà strada fra la finanza etica e l’intervento assistenziale.

Lo sportello era stato inaugurato a fine 2019,

ma a causa delle restrizioni della pandemia la sua attività era stata sospesa. A partire dal mese prossimo, però, “Schio c’è” torna con una presenza fissa in centro storico per accogliere le richieste di quanti hanno bisogno.

«Schio c’è è un’associazione di volontari che si adoperano a favore delle persone in difficoltà, non solo attraverso i prestiti ma anche con un accompagnamento di educazione al risparmio e alla gestione delle risorse – dichiara il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo -.

Come ben sappiamo negli ultimi tre anni le condizioni economiche di molte famiglie già in situazioni di disagio si sono aggravate e sono emerse anche nuove fragilità. Grazie al fondo di solidarietà, dunque, si riesce a dare una risposta concreta a coloro che hanno esigenze urgenti. L’attività dell’associazione che non si è fermata mai durante il periodo di chiusura al pubblico dello sportello è un ulteriore dimostrazione del forte tessuto sociale della nostra città».

Attivo dal 2005 su iniziativa del Comune di Schio,

il Fondo di Solidarietà permette la concessione di prestiti a persone e famiglie, residenti nel territorio comunale, che presentano uno specifico e urgente bisogno di carattere sociale e sanitario. L’entità massima del prestito è di 2mila e 500 euro. La concessione del prestito viene valutata da un’apposita commissione in cui sono rappresentati diversi organismi e associazioni pubblici e del privato sociale.

Per avere ulteriori informazioni sulle attività dello sportello e dell’associazione è possibile telefonare al 3480961379.

Fonte: Comune di Schio