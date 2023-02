Festa del gatto, presentazione del libro con foto e racconti “Cats in Venice”

Festa del gatto, il 17 febbraio in sala Stucchi con l’assessore Marco Zocca e l’autrice vicentina Marianna Zampieri

In occasione della Festa del gatto, venerdì 17 febbraio si terrà nella sala Stucchi di Palazzo Trissino, dalle 18 alle 20, la presentazione del progetto fotografico “Cats in Venice” di Marianna Zampieri. Alla presenza dell’assessore al benessere degli animali Marco Zocca, la fotografa vicentina si confronterà con la presidente di Enpa Vicenza Anna Zanella e con Cecilia Morello, consulente della relazione felina, docente e referente regionale della Scuola di interazione uomo animale.

“Il 17 febbraio ricorre in Italia la Festa del gatto

– spiegano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore al benessere degli animali Marco Zocca -. I nostri amici a quattro zampe rivestono un ruolo molto importante nella vita quotidiana di molti cittadini. Con questo evento vogliamo offrire degli spunti di approfondimento per comprendere meglio non solo il loro comportamento ma anche il ruolo che hanno nel contesto urbano.

Un contesto che deve saper accogliere anche i gatti senza padrone,

abbandonati o maltrattati, motivo per cui è già stato avviato l’iter amministrativo per dare al più presto alla città e al territorio un’oasi felina, al momento assente ma necessaria per curare, sterilizzare e indirizzare all’adozione gli amici a quattro zampe in difficoltà”.

Nel corso dell’iniziativa del 17 febbraio Marianna Zampieri presenterà il volume “Cats in Venice: fotografie e racconti dei gatti che si aggirano per le calli di Venezia”. Terzo libro, uscito nel settembre scorso, della collana dedicata dall’autrice ai felini veneziani. I primi due libri sono stati tradotti anche in inglese.

“Il progetto “Cats in Venice” – spiega la fotografa e scrittrice Marianna Zampieri –

nasce nel 2017. L’obiettivo è di far conoscere le affascinanti vite dei gatti di Venezia, unendo la bellezza dei felini a quella di una città immortale e unica. Sono partita dagli abitanti, ho raccolto varie segnalazioni di gatti “famosi” per la loro storia e personalità e creato una mappa sul navigatore per incontrare e fotografare i gatti e raccogliere informazioni su di loro”.

Inoltre, si approfondirà anche il tema denominato “Liberi di essere gatti” con il supporto della consulente felina Cecilia Morello, si parlerà dei gatti di colonia, di proprietà ma liberi di uscire dalle mura domestiche e di quelli smarriti, per capire come distinguere chi ha bisogno di aiuto e come intervenire.

Grazie alla collaborazione con Enpa Vicenza si parlerà anche dell’importanza che rivestono le associazioni che operano sul territorio per la tutela dei gatti e dei prossimi progetti per la città.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/336199

Fonte: Comune di Vicenza