Federfarma Vicenza: fino al 13 febbraio torna la raccolta dei farmaci

In 61 farmacie vicentine è possibile donare farmaci da banco destinati alle associazioni provinciali

che sostengono le persone in difficoltà economiche.

L’iniziativa è promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Farmaceutico con il sostegno di Federfarma.

Nel Vicentino un fabbisogno di 6.200 confezioni secondo le onlus

Fino a lunedì 13 febbraio, in 61 farmacie nella provincia vicentina sarà possibile aderire alla Giornata di Raccolta del Farmaco, organizzata in tutta Italia dalla Fondazione Banco Farmaceutico con il sostegno di Federfarma.

I cittadini avranno dunque la possibilità di donare uno o più medicinali da banco che saranno raccolti dai volontari della Fondazione per essere quindi donati a 16 diverse associazioni vicentine impegnate nel fornire assistenza alle persone in difficoltà economiche.

Lo scorso anno, grazie alla grande generosità dei vicentini,

nella sola provincia berica la Giornata di Raccolta del Farmaco ha consentito di raccogliere 3.700 confezioni (pari a un valore di 27.700 euro) che hanno aiutato 2.160 ospiti di 16 enti, mentre a livello nazionale i medicinali raccolti nel 2022 sono stati ben 479.470 per un valore di oltre 3,8 milioni di euro.

«Le 16 associazioni vicentine alle quali destineremo i farmaci hanno espresso un fabbisogno di 6.200 confezioni di medicinali – sottolinea il dott. Giovanni Battista Scaroni, presidente di Federfarma Vicenza -. Questo dato fa riflettere su quanto sia presente anche nella nostra comunità la problematica della povertà sanitaria e sull’importanza della Giornata di Raccolta del Farmaco. Come associazione delle farmacie vicentine, dunque, ancora una volta siamo orgogliosi di contribuire a questa iniziativa, sia mettendo a disposizione le nostre farmacie, sia impegnandoci a sensibilizzare i cittadini su questo tema. Lo faremo innanzitutto dando il buon esempio, dal momento che tutte le farmacie aderenti si sono impegnate a effettuare direttamente una donazione di farmaci».

«La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno bisogno d’aiuto, ma anche su tante famiglie non povere – ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus -. Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza; una speranza di cui la nostra società, scossa prima dal Covid e ora dalla guerra alle porte dell’Europa, sente forte il bisogno, e che riecheggerà forte, sabato 11 febbraio (il giorno più importante della settimana di Raccolta), anche in occasione della Giornata Mondiale del Malato».