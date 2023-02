Esequie Angelo Zen: messaggio dalla famiglia

La famiglia, attraverso queste righe, vuole esprimere un sentimento di gratitudine e riconoscenza a tutti coloro che, in questi giorni di attesa e dolore, hanno fatto sentire personalmente, per iscritto o nei momenti di preghiera, la loro vicinanza e il loro sostegno in seguito alla scomparsa del caro Angelo.

La sofferenza che ha colpito la nostra famiglia si somma al dramma che le popolazioni turche e siriane continuano a vivere.

L’incredulità, la speranza e l’attesa hanno reso questi giorni un tempo sospeso: in questo periodo molte sono state le energie umane e professionali dedicate alla ricerca, al sostegno della nostra famiglia e alle attività di rimpatrio.

Vogliamo ringraziare sentitamente il Ministero degli Esteri, la struttura dell’Unità di Crisi della Farnesina, il Governatore della Regione Veneto, i Sindaci dei comuni di Romano d’Ezzelino e Martellago, gli amici e tutti coloro che hanno rivolto un pensiero ad Angelo.

I funerali si terranno domani, giovedì 23 nella chiesa parrocchiale di Fellette di Romano d’Ezzelino.

Alla sofferenza del momento non vorremmo sommare il clamore mediatico.

Pertanto invitiamo tutti gli operatori dei mezzi di informazione a rimanere all’esterno del luogo sacro e a rispettare il raccoglimento e il dolore di familiari e amici.

Romano d’Ezzelino, 22 febbraio 2023

Fonte: Sindaco di Romano d’Ezzelino (Vicenza) Simone Bontorin, il messaggio a lui affidato dalla famiglia di Angelo Zen, l’imprenditore che ha perso la vita nel sisma in Turchia dello scorso 6 febbraio.

