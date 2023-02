Educational Tour “Thiene Città delle Meraviglie”

Si è svolto in data Lunedì 20 Febbraio 2023 l’Educational Tour dal titolo: “Thiene Città delle Meraviglie”. Un viaggio dedicato alle guide turistiche autorizzate della Provincia di Vicenza, alla scoperta della Città di Thiene.

Una giornata interamente dedicata alla conoscenza di Thiene, località che offre numerosi spunti di visita ed esperienze culturali, enogastronomiche, spirituali, di carattere storico e sportivo.

Sono state una quindicina le guide turistiche accolte presso il Municipio di Thiene dal Sindaco Gianantonio Michelusi, dall’Assessora al Turismo Marina Maino e dal Presidente dell’OGD Pedemontana Veneta e Colli Nicolas Cazzola.

A dare il via alla giornata una ricca colazione con la degustazione della squisita Treccia d’Oro di Thiene presso la Pasticceria Signorini. Durante la mattinata il gruppo è stato accompagnato nella visita del Castello di Thiene e del Teatro Comunale della Città. L’esperienza è poi proseguita con l’assaggio dell’Aperitivo Genziana di Thiene presso il Caffè Carducci, la visita dell’Aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene e del polo museale RomaTokyoHangarMuseum sulle tracce dell’aviatore thienese Arturo Ferrarin e del mondo del volo.

A seguito del goloso pranzo a base di prodotti della tradizione accuratamente preparato dal Ristorante Bar Aeroporto a Thiene il tour si è spostato verso Villa Ferrarin e all’antica Chiesa di San Vincenzo. Le guide sono state poi accompagnate anche alla scoperta del Museo di Arte Sacra. La giornata si è conclusa con la visita guidata del Duomo di Thiene e della Chiesa del Rosario.

Dichiarazione dell’Assessora al Turismo del Comune di Thiene, Marina Maino:

“Ritengo molto qualificanti iniziative come quella dell’Educational Tour per addetti del settore turistico in quanto è intesa a far conoscere le bellezze artistico-culturali ed enogastronomiche della nostra Città, che nulla ha da invidiare, come capacità di attrazione turistica, ad altre mete, magari ben più note.

Tengo a sottolineare come si possa affermare che Thiene sia un vero gioiellino, ricco di storia, da promuovere oltre i confini provinciali. Ben sappiamo che cultura e turismo rappresentano importanti volani di sviluppo dell’economia locale. Lo sforzo e l’impegno dell’Assessorato al Turismo è quindi quello di creare nuovi eventi ed occasioni che consentano di far conoscere quanto di bello abbiamo da offrire e che desideriamo condividere anche con molti altri. La finalità di questa tipologia di attività è di sostenere e promuovere le imprese locali e far rivivere il nostro centro cittadino, attraendo nuovi visitatori e turisti a scoprire luoghi storici, le nostre bellezze artistiche, i palazzi che rivestono un interesse storico-culturale, il tutto accompagnato dall’assaggio dei prodotti della nostra terra sapientemente elaborati da abili ristoratori ed esercenti pubblici.

Un ringraziamento particolare lo rivolgo all’OGD Pedemontana Veneta e Colli e all’Ufficio Turistico del Comune di Thiene per questa interessante proposta che, sono sicura, porterà presto i suoi benefici positivi. Rientra nel programma dell’Assessorato promuovere anche iniziative inedite per inserire Thiene nei circuiti del turismo locale ed internazionale. Questo Tour è un ottimo inizio ed esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato: l’unione di più parti rende sempre tutti più forti e vincenti!”

Dichiarazione del Presidente dell’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli, Nicolas Cazzola:

“L’Educational Tour organizzato in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Thiene ha come obiettivo quello di far sì che le guide turistiche inseriscano i luoghi oggetto del tour all’interno degli itinerari turistici proposti ai visitatori e valorizzare così Thiene, una destinazione che ha davvero molto da offrire a chi vuole dedicarsi alla scoperta del territorio, soprattutto da un punto di vista innovativo.

Le guide turistiche sono rimaste piacevolmente stupite del tour proposto durante l’Educational Tour, hanno definito il percorso interessante per offrire spunti per nuovi itinerari. Il gruppo ha manifestato grande interesse soprattutto per l’Aeroporto Arturo Ferrarin di Thiene con l’annesso museo e l’itinerario dedicato al famoso aviatore thienese. Grazie all’interesse manifestato da parte dei partecipanti si sta valutando di ripetere l’esperienza per coinvolgere altri professionisti e stakeholder del settore turistico, nonché altri attori del territorio thienese.”

Fonte: OGD Pedemontana Veneta e Colli