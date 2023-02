Dolci di Pasqua: la Fugassa veneta

La fugassa veneta o focaccia veneta è un dolce lievitato tipico del periodo pasquale ed è ideale da portare come merenda per le prime scampagnate all’aria aperta.

La ricetta è simile alla colomba pasquale dalla quale differisce per la forma a panettone. Tradizionalmente la fugassa veniva preparata dalle famiglie meno agiate e arricchita con poco.

Farina, zucchero, uova e burro venivano impastati assieme al lievito per ricavare un impasto dolce da arricchire con qualche armellina amara, zuccherini, cedrini e uva passa, profumando il tutto con qualche cucchiaiata di vino dolce marsalato.

– Tempo Preparazione: 120 Minuti

– Tempo Cottura: 60 Minuti

– Lasciare a Riposo: 6 – 7 ore di lievitazione

– Dosi: 10 Persone

– Difficoltà: Media

– Calorie: 386

INGREDIENTI

PER L’IMPASTO

500 gr di farina manitoba

20 gr di lievito di birra fresco

80 ml di latte

3 uova

100 gr di zucchero semolato

100 gr di burro

1 scorza di arancia

1 scorza di limone

30 ml di Marsala

1 baccello di vaniglia i semi

1 cucchiaino di sale

PER LA COPERTURA

1 albume d’uovo

40 gr di zucchero semolato

20 gr di farina di mandorle

2 cucchiaini di liquore amaretto (facoltativo)

granella di zucchero qb

mandorle qb

Come preparare la fugassa veneta

Preparate tutti gli ingredienti pesati, estraete le uova e il burro dal frigorifero.

Preparate l’aroma per la focaccia in una ciotola mescolando la scorza di limone, la scorza d’arancia, i semi di una bacca di vaniglia e il vino Marsala. Mescolate e tenete da parte.

Per prima cosa preparate il lievitino che servirà a dare forza alla focaccia durante tutti gli impasti e le seguenti lievitazioni.

Fate intiepidire il latte, versatelo in una ciotola e scioglieteci il lievito di birra. Aggiungete 20 g di zucchero e 50 g di farina prelevati dalla quantità totale. Amalgamate bene il tutto, coprite con una pellicola e lasciate lievitare per almeno 1 ora.

Trasferite il lievitino nella ciotola dell’impastatrice assieme a 150 g di farina e 20 g di zucchero presi dal totale e 1 uovo. Incominciate a impastare con l’apposito gancio fino a quando tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati all’impasto.

Unite quindi 30 g di burro a temperatura ambiente, prelevati dalla quantità totale, pochi per volta. Impastate per 15 minuti facendo incordare bene l’impasto.

Trasferite poi questo primo impasto in una ciotola, coprite e lasciate lievitare al caldo per 1 ora e mezza – 2 ore, fino al raddoppio.

Lievitato il primo impasto, procedete con la preparazione del secondo impasto.

Versate nella ciotola dell’impastatrice il primo impasto lievitato, 100 g di farina e 20 g di zucchero prelevati dal totale, 1 uovo. Incominciate a impastare. Quanto tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati, aggiungete 30 g di burro a temperatura ambiente, prelevati dalla quantità totale, pochi per volta.

Impastate per 15 minuti facendo incordare bene l’impasto. Trasferite poi questo secondo impasto in una ciotola, coprite e lasciate lievitare al caldo per 1 ora e mezza – 2 ore, fino al raddoppio.

Lievitato il secondo impasto, procedete con la preparazione del terzo impasto.

Versate nella ciotola dell’impastatrice l’impasto lievitato, la farina e lo zucchero rimasti, e l’ultimo uovo. Versate l’aroma precedentemente preparato e incominciate a impastare.

Quanto tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati, aggiungete i restanti 40 g di burro a temperatura ambiente pochi per volta.

Impastate per 15 minuti facendo incordare bene l’impasto. Trasferite poi questo ultimo impasto in una ciotola, coprite e lasciate lievitare al caldo per 2 ore – 2 ore e mezza, fino al raddoppio.

Lievitato l’impasto, risvoltatelo sulla spianatoia e sgonfiatelo impastandolo ancora un po’. Dategli la forma di una palla e riponetelo nello stampo di carta (stampo da 1 kg). Incidetelo a croce e fatelo lievitare per almeno 1 ora e mezza – 2 ore fino al raddoppio di volume.

Nel frattempo preparate la copertura: montate l’albume a neve e incorporate poco per volta lo zucchero. Montatelo per almeno 5 minuti fino ad ottenere un composto fermo.

Aggiungete la farina di mandorle e il liquore all’amaretto e mescolate il tutto delicatamente. Scaldate il forno a 200 °C statico.

Lievitata la fugassa veneta, spennellatela con la copertura e spolveratela con la granella di zucchero. Decoratela con qualche mandorla e infornate a forno caldo.

Cuocete la fugassa per 15 minuti a 200 °C coprendola con un foglio d’alluminio se si dovesse scurire troppo. Proseguite poi la cottura per altro 30 – 40 minuti a 180 °C. Fate la prova stecchino per controllare la cottura.

Una volta cotta, lasciate raffreddare la fugassa veneta prima di gustarla.

Fonte: Giulia – Ricette della Nonna