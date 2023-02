Distretto del commercio: tre anni di attività per lo sviluppo del sistema commerciale cittadino – Distretto del Commercio di Valdagno

Il progetto, che ha ottenuto un contributo di 250.000 euro dalla Regione, ha promosso e realizzato azioni per un valore di 600.00 euro.

Dai corsi di formazione agli eventi,

dalla sistemazione della piazzetta del Maglio di sotto a nuovi elementi di arredo urbano, passando per il sostegno alle attività durante il periodo del Covid. Il progetto del Distretto del Commercio di Valdagno si chiude con un lungo elenco di attività promosse e realizzate grazie al contributo regionale di circa 250 mila euro ottenuto alla fine del 2019 e utilizzato per dare vita a investimenti per un valore complessivo di oltre 600.000 euro.

Dopo l’oltre mezzo milione di euro investito nello sviluppo del Distretto del Commercio tra 2015 e 2019, gli ulteriori fondi sono stati assegnati con il decreto n.392 dell’11 novembre 2019 della Regione Veneto che ha visto il progetto di Valdagno tra i primi 20 selezionati per il finanziamento.

Le attività sono state realizzate da gennaio 2020 a novembre 2022, con il coordinamento della Cabina di Regia guidata dalla Consigliera comunale delegata al commercio Liliana Magnani, dal Manager di Distretto Alberto Zucchetta e dall’Architetto Francesca Dal Medico.

A caratterizzare il progetto è stato poi il coinvolgimento

di diversi partner del territorio: l’associazione “Le Botteghe del Centro”, la Pro Valdagno, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, il Liquorificio Carlotto, Bike3King, Ultrabericus Team, il coro “Amici dell’Obante” e per le attività sito/social la Visual Designer “Coltivatrice d’idee” Lisa Cailotto.

Sul fronte delle opere pubbliche, sono stati realizzati diversi interventi per migliorare le performance del territorio in tema di accessibilità, viabilità, sicurezza, sostenibilità energetica e ambientale. In particolare, i fondi hanno contribuito alla riqualificazione della piazzetta al Maglio di Sotto – inserita nel più ampio progetto di rigenerazione urbana che sta interessando viale Trento -, all’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in Sala Marzottini e alla sistemazione del muro dell’ex parcheggio Marzotto, oltre a interventi sull’arredo urbano, all’installazione di una telecamera in centro e a un trattamento antiscivolo sulla pavimentazione del centro storico.

In anni segnati dal Covid, il Distretto ha voluto poi dare supporto al commercio locale con azioni di contenimento e contrasto degli effetti derivanti dalla pandemia: dalla consegna di un quantitativo importante di materiale igienizzante alla gratuità per i primi 90 minuti di parcheggio, dall’allestimento delle luminarie natalizie all’erogazione di buoni spesa da utilizzare nei negozi fino a sgravi fiscali e concessione di contributi a favore degli operatori.

Per innovare il sistema commerciale, turistico e culturale,

sono stati organizzati corsi di formazione per i negozianti, su temi quali l’organizzazione di eventi nel punto vendita, l’applicazione del neuromarketing nella relazione con il cliente, strategie e strumenti per il digital marketing.

La promozione del territorio è passata attraverso eventi, manifestazioni, itinerari che hanno valorizzato il patrimonio culturale, naturalistico, enogastronomico, artigianale e musicale, mentre con il concorso “Vetrine Fiorite” i negozi, i bar e le attività commerciali hanno contribuito a rendere più accogliente, colorata e gradevole l’area del Distretto, con evidenti ricadute su tutta la città di Valdagno.

Un ulteriore impegno ha visto la realizzazione di alcuni pannelli con immagini suggestive e rappresentative della città, in modo da favorire l’allestimento temporaneo di alcune vetrine vuote e comunicare non solo l’identità del Distretto ma anche favorire un maggior decoro dei locali sfitti.

Si è quindi lavorato sulla comunicazione e sulla promozione del territorio, delle sue attività commerciali e dei suoi eventi attraverso il restyling del sito vivivaldagno.it e la gestione dei canali social del Distretto (Facebook e Instagram).

Valdagno (20/02/23) –

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa