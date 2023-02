Diocesi di Vicenza: fiaccolata e veglia di preghiera per l’Ucraina

24 febbraio: adesione della Diocesi alla fiaccolata di pace

e veglia di preghiera con la comunità cattolica ucraina a San Giuseppe

Anche il Vescovo mons. Giuliano Brugnotto e la Diocesi berica aderiscono e invitano a partecipare alla Fiaccolata per la Pace organizzata a Vicenza, come in molte altre città italiane ed europee, dalla rete Europe for Peace per la sera di venerdì 24 febbraio, anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. L’appuntamento è per le 19.00 in piazza dei Signori da dove partirà la fiaccolata che terminerà significativamente a campo Marzo davanti al busto di Gandhi.

Attraverso questa mobilitazione che vedrà coinvolte anche le principali sigle del mondo cattolico (Azione Cattolica, Agesci, Papa Giovanni XXIII, Pax Christi…), si chiede l’immediato cessate il fuoco e l’apertura di negoziati di pace, nonché l’avvio di processi di disarmo che possano evitare la possibilità di un allargamento della guerra i cui esiti sarebbero devastanti per l’umanità intera.

La solidarietà e la preghiera per il martoriato popolo ucraino si esprimeranno poi anche attraverso una veglia di preghiera organizzata dalla Diocesi e presieduta dal Vescovo nella stessa sera di venerdì. Da Campo Marzio i fedeli saranno invitati a spostarsi nella chiesa di San Giuseppe al Mercato Nuovo, dove alle 20.45 inizierà la preghiera con la comunità ucraino cattolica che abitualmente si riunisce in questa chiesa a celebrare l’Eucarestia e che proprio qui, fin dallo scorso febbraio, ha attivato un importante centro di raccolta di aiuti per l’Ucraina e di accoglienza e sostegno ai profughi che giungono tra noi.

Fonte: Diocesi di Vicenza