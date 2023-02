Diocesi di Vicenza: con il rito delle ceneri inizia la Quaresima

Quaresima: le proposte di preghiera e carità della diocesi

Inizia domani mercoledì 22 febbraio con il rito semplice e austero delle ceneri il sacro tempo quaresimale, tempo che invita ad una preghiera più intensa, alla carità concreta, alla penitenza sincera per fare esperienza nuovamente della misericordia di Dio e prepararsi alla Pasqua, cuore della fede cristiana.

In ogni parrocchia e comunità cristiana si vivrà questo gesto simbolico, espressione di un desiderio di cambiamento e perdono. La cenere depositata sul capo ricorderà ai fedeli la precarietà della vita, il bisogno di purificazione e di redenzione. Il vescovo mons. Giuliano Brugnotto presiederà il rito dell’imposizione delle ceneri durante la Messa alle 18.30 in Cattedrale (diretta su Radio Oreb) e poi ancora durante la veglia per i giovani del vicariato urbano che si terrà alle 20.30 nella chiesa di San Pio X.

Il Mercoledì delle ceneri è per i cattolici (come il Venerdì Santo)

giorno di astinenza dalle carni e da tutti i cibi particolarmente ricercati e costosi e di digiuno (digiuno cristiano che consiste nel fare un unico pasto durante il giorno, devolvendo possibilmente in beneficenza il corrispettivo di quanto non si è consumato). La Quaresima si propone dunque al cristiano come tempo in cui sperimentare la rinuncia, ma finalizzata alla condivisione con chi è più povero e sofferente.

Anche quest’anno in tutte le parrocchie verrà dunque lanciata la campagna “Quaresima di fraternità – Un pane per amor di Dio” coordinata dall’Ufficio missionario diocesano per la realizzazione di decine di microprogetti di sviluppo nei paesi più poveri ove operano i missionari e le missionarie vicentine (sul sito della diocesi l’elenco dei progetti che saranno sostenuti quest’anno).

Giovedì 23 febbraio alle 9.15 il vescovo di Vicenza guiderà una mattinata di ritiro con tutto il clero della diocesi nella Basilica di Monte Berico (diretta su Radio Oreb) proprio in occasione dell’inizio del tempo quaresimale.

La Quaresima dei fedeli vicentini sarà accompagnata anche quest’anno dal libretto per la preghiera quotidiana preparato dalla Diocesi e in distribuzione in questi giorni in tutte le parrocchie. Il fascicolo, intitolato “Amò i suoi che erano nel mondo) propone per ogni giorno della settimana spunti di meditazione e di preghiera preparati dai missionari e dalle missionarie delle diocesi di Vicenza e Rovigo che operano nei cinque continenti. La preghiera del cammino di Quaresima sarà proposta dai giovani di Radio Oreb (fm 90.20) ogni giorno alle 5.50, 12.15, 16.00, 20.45 e 00.40.

Fonte: Diocesi di Vicenza