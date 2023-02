DIH di Confartigianato propone il webinar: come avviare un’attività

Martedì 21 febbraio il webinar: “Da persona fisica a imprenditore” promosso dal DIH di Confartigianato

Il Digital Innovation Hub di Confartigianato Imprese Vicenza porta il suo contributo all’interno dell’iniziativa “Accelera con Amazon”. Programma educativo gratuito organizzato come ‘accademia’ e dedicato a tutti coloro che desiderano avviare una nuova attività o accelerarne una esistente.

Per martedì 21 febbraio

viene quindi proposto il webinar “Da persona fisica a imprenditore – Come avviare un’attività: forme giuridiche, partita Iva e regimi contabili” alle ore 16.00 (durata di circa 1 ora). Nel corso dell’appuntamento si potranno approfondire tutti i principali elementi strategici e operativi per avviare con successo una nuova attività.

Al termine sarà lasciato spazio alle domande che si potranno fare direttamente agli esperti delle aree Gestione d’Impresa e Soci, Marketing e Promozione Associativa di Confartigianato Imprese Vicenza.

“Ci sono molti giovani e aspiranti imprenditori che hanno grandi idee e vogliono creare la propria startup, ma spesso mancano loro le risorse e il sostegno necessari per realizzare i propri progetti – spiega Alberto Facchin, presidente Movimento Giovani di Confartigianato Imprese Vicenza -. In qualità di giovani imprenditori rappresentanti della piccola impresa, dobbiamo fare di tutto per stimolare e sostenere questa nuova generazione di imprenditori, offrendo loro il supporto e le opportunità di cui hanno bisogno per avere successo. Solo così potremo garantire una crescita sostenibile e una maggiore competitività del nostro Paese nel lungo termine.”

Quello del 21 febbraio sarà uno degli incontri del DIH

che andranno ad arricchire le proposte dell’accademia che ospita numerosi contenuti, in modalità e-learning, realizzati da altri partner tra cui il Politecnico di Milano. L’intendo dell’iniziativa, articolata anche come piattaforma, è quello di fornire utili strumenti alle imprese per migliorare le proprie performance e business. Da qui il webinar proposto da Confartigianato Vicenza che, nelle intenzioni, dovrebbe essere il primo di una serie iniziative da realizzare con “Accelera con Amazon”.

Per iscrizioni: www.confartigianatovicenza.it