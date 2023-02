Comunichiamo che la coalizione Democrazia Sovrana Popolare ha organizzato una manifestazione nazionale contro la decisione della RAI di utilizzare l’evento canoro Sanremo 2023 allo scopo di fare propaganda di guerra sul conflitto Ucraino-Russo, in contrasto con l’articolo 11 della nostra Costituzione che afferma testualmente:

”L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”.

Pertanto DSP – Veneto, in collaborazione con altre realtà politiche e culturali che si stanno mobilitando in tutta Italia, indice un presidio per sabato 11 febbraio alle ore 20.00, a Venezia in Campo San Geremia, per chiedere alle autorità dello stato di attivarsi per la cessazione delle ostilità, di dissociarsi da qualsiasi collaborazione belligerante con la NATO e l’Unione Europea e di togliere le sanzioni alla Russia, auspicando una soluzione diplomatica del conflitto accettabile da entrambe le parti.

Democrazia Sovrana Popolare – Veneto