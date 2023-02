Curling, la Nazionale femminile in Svezia per la Sun City Cup 2023

Inizia venerdì mattina il percorso della Nazionale femminile di curling alla Sun City Cup 2023 di Karlstad, in Svezia.

La squadra guidata dall’allenatrice Violetta Caldart scenderà sul ghiaccio scandinavo già alle 08.30 nella prima sfida di questo torneo internazionale che rappresentano l’ultimo test prima dei Mondiali di Sandviken, sempre in Svezia, in programma dal 18 marzo.

Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) sono state inserite nel gruppo H, il secondo dei due previsti per la competizione femminile, e se la vedranno contro cinque formazioni di buonissimo livello.

L’esordio sarà contro le padrone di casa della skip Bergman.

“Questo torneo rappresenta un appuntamento importante nel percorso verso i Mondiali – spiega l’allenatrice azzurra Violetta Caldart -. Ci servirà in particolare per vedere lo stato di preparazione della squadra dopo un inizio anno un po’ in calo rispetto invece ad un inizio di stagione molto positivo.

Le ragazze hanno ad ogni modo potuto riposare un po’ nel mese di febbraio concentrandosi esclusivamente sugli allenamenti. A Karlstad ci attenderanno molte squadre di buon livello, sei delle quali parteciperanno al prossimo Mondiale“.

Fonte FISG – In copertina Giulia-Zardini-Lacedelli-Europei-2022-credit-WCF