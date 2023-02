Care amiche e amici,

stiamo lavorando alacremente per la FINALE NAZIONALE di CORSA CAMPESTRE che quest’anno ospitiamo nel Vicentino a Tezze sul Brenta sabato 1 aprile (cross) al parco dell’Amicizia e domenica 2 aprile 2023 (staffetta) sulle strade del paese. L’impegno è grande. CSI di Vicenza: programmi 2023

ATLETICA SU PISTA – Nel frattempo la CASP Atletica ha organizzato il 22 marzo 2023 in sede (piazza Duomo, sala Arco) la riunione per programmare il campionato su pista.

GIOCASPORT – Ha ripreso la sua attività la CASP Giocasport: è in via di organizzazione la prima festa provinciale “Ciochincorsa” che è in programma per sabato 15 aprile 2023 (campo di gioco da individuare). Vi partecipano per ora Asd Risorgive, Spazi Verdi, pol Montecchio Precalcino e Atletica Creazzo. Attendiamo altre adesioni.

ORIENTEERING – La CASP è al lavoro per programmare il BericO-Tour 2023.

CALCIO A 7 – E’ già in programma a fine luglio la CarminiCup 2023 (terza edizione). Siamo in attesa di aver notizia di altri tornei amichevoli.

ALTRE DISCIPLINE – Nelle prossime settimane cercheremo di riattivare sia il TENNIS TAVOLO e sia il VOLLEY per organizzare nel 2023 almeno un paio di tornei CSI in vista di riprendere un’attività maggiormente regolare.

FORMAZIONE – Il CSI regionale ha programmato il corso residenziale per allenatori-educatori, promosso in particolare dal CSI di Vicenza, e che ha trovato riscontro tra i Comitati veneti.

Il corso per diverse attività e discipline si svolge da giovedì 20 a domenica 23 luglio 2023 ed avrà un costo veramente popolare: giocasport, orienteering, calcio, volley, basket, tennis tavolo … queste alcune discipline che saranno proposte. Ma ne parleremo.

Il Presidente Francesco Brasco, giornalista