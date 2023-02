Controllo di vicinato a Schio

Avviato un percorso di collaborazione tra Comune e l’Associazione “CONTROLLO DEL VICINATO” a Schio.

Questa mattina il Sindaco Valter Orsi ha incontrato il referente provinciale dell’Associazione Controllo del Vicinato, Giorgio Lotto, in merito alle attività di sicurezza partecipata in fase di avvio in numerose zone di Schio.

«Con un primo incontro abbiamo manifestato la volontà di intraprendere un percorso di collaborazione con questa realtà attiva sul nostro territorio comunale – commenta il Sindaco -. Il contributo dei volontari sarà prezioso per poter monitorare ciò che accade in diverse zone della nostra città.

Quest’associazione, infatti, nasce proprio dalla volontà dei cittadini di mettersi al servizio della comunità individuando potenziali situazioni di rischio.

Grazie al loro operato avremo “un occhio attento” in più per Schio.

Ogni attività avverrà sempre in stretta collaborazione con le forze dell’ordine a cui verranno inoltrate immediatamente tutte le segnalazioni. La sicurezza non è un tema di parte, ma riguarda il bene di una città intera».

«È motivo di soddisfazione – ha dichiarato Giorgio Lotto – trovare in un Sindaco e in una Amministrazione Comunale sensibilità nei confronti dell’esperienza del Controllo del Vicinato, esperienza in nessun modo di parte ma fortemente politica in quanto tesa a valorizzare la partecipazione del singolo cittadino, della singola famiglia ai problemi della collettività.

L’obiettivo che ci si pone fin dall’inizio è quello di recuperare la capacità di dialogo nell’ambito del vicinato, convinti che una comunità coesa e solidale affronta in modo più efficace e più maturo anche il tema della sicurezza».

«Da parte dell’Amministrazione Comunale c’è la massima collaborazione

– sottolinea il Sindaco, ricordando che l’organizzazione di iniziative di auto-sorveglianza della città da parte dei cittadini “demandata” in passato ai consigli di quartiere e non più proseguita per il mancato raggiungimento del quorum alle elezioni per la loro costituzione -.

Nei prossimi giorni organizzeremo un nuovo incontro con i volontari dell’associazione “Controllo di Vicinato ” e con le forze dell’ordine attive sul territorio in modo da definire buone pratiche di collaborazione.

Ci stiamo attivando, poi, nella ricerca di gruppi assicurativi che mettano a disposizione polizze furti a prezzi accessibili a tutti tramite una convenzione con il Comune».

Schio, 15 febbraio 2023

Fonte Ufficio Stampa Palazzo Garbin – Municipio di Schio