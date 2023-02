Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Schio e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, nell’ambito di una campagna tesa alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, hanno effettuato degli accessi ispettivi presso alcune imprese operanti nel territorio di competenza, che hanno portato alla contestazione complessiva di n. 19 prescrizioni per complessivi € 33.000 di ammende. – Controlli dei Carabinieri a Malo, Schio e Piovene Rocchette

Controlli – Nello specifico:

1) in Malo,

l’attività di controllo presso un cantiere edile di ristrutturazione di una civile abitazione, portava alla segnalazione all’A.G. di quattro persone (tre titolari di imprese delle varie imprese operanti nel cantiere ed un tecnico), con la conseguente adozione del provvedimento sospensivo dell’attività imprenditoriale di una impresa poiché mancante del piano operativo di sicurezza e formazione dei lavoratori dipendenti.

Il controllo consentiva di accertare che tre imprese del cantiere presentavano delle irregolarità in violazione del Testo Unico sulla Sicurezza.

Nel corso dell’accesso venivano elevate n. 9 prescrizioni per complessivi € 16.000 circa di ammende.

Tra le varie violazioni accertare, sono state riscontrate delle irregolarità relative ad una gru installata in cantiere priva delle previste verifiche trimestrali di funi e ganci, ed anche in capo al tecnico coordinatore per la sicurezza ed il coordinamento per aver redatto un piano privo dei requisiti minimi e mancata verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza delle imprese operanti nel cantiere;

2) in Schio,

i carabinieri hanno sospeso l’attività imprenditoriale di un bar con sede nel centro abitato. L’accesso ispettivo portava alla redazione di n. 5 prescrizioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo di ammende pari a € 9.000 circa, per delle violazioni disciplinate dal Testo Unico per la Sicurezza: assenza del documento valutazione rischi, mancata formazione dei lavoratori, mancata redazione del piano di evacuazione e mancata nomina del R.S.P.P.;

3) in Piovene Rocchette,

nel corso di un accesso ispettivo presso una impresa attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi, venivano comminate n. 5 prescrizioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo di ammende pari a € 8.000 circa.

Gli ispettori accertavano che presso quell’impresa non era stata adottata la prevista documentazione di valutazione del rischio microclimatico, della valutazione del rischio della movimentazione manuale dei carichi ed infine della mancata autorizzazione per l’installazione di videosorveglianza.

Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

