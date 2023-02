Il ringraziamento del presidente Nardin: “Rafforzano il sistema provinciale e ne riconoscono l’efficienza” – Contributi regionali per la Protezione Civile.

“Contributi che rafforzano il sistema provinciale vicentino di protezione civile, ma anche un riconoscimento all’efficienza delle nostre organizzazioni.”

Queste le parole con cui il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin commenta la notizia diffusa dall’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin di oltre 530.000 auro destinati al territorio vicentino per il rinnovo delle sedi, acquisto di mezzi e di dispositivi di protezione, aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile.

E’ recente anche l’acquisto da parte della Provincia di Vicenza di nuovi mezzi da mettere a disposizione in parte del gruppo provinciale, in parte delle organizzazioni vicentine.

Con un importo di 300mila euro, sempre di contributo regionale, la Provincia ha acquistato due Jeep Renegade 4X4, due furgoni Ducato 8 posti con gancio traino, un pick-up 4X4 Nissan con gancio traino, due autocarri Citroen Jumper cassonati.

“La Protezione Civile vicentina conta un centinaio di organizzazioni di volontariato e un esercito di uomini e donne che mettono a disposizione tempo ed energia per il territorio e la comunità, coadiuvati dagli uffici provinciali e sotto la direzione della Regione Veneto.

Ringrazio l’assessore Bottacin e, attraverso lui, la Regione Veneto, perché i fondi assegnati sono fondamentali per garantire ai volontari piena operatività. La Protezione Civile, lo ricordo, è un supporto fondamentale non solo nelle emergenze, ma anche in tempo di pace, per fare prevenzione e informazione.”

Provincia di Vicenza Ufficio Stampa