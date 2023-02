Concorso teatrale di Piovene: vince la compagnia Schio Teatro Ottanta

Si è concluso il concorso teatrale di Piovene Rocchette. Il pubblico dell’Auditorium Comunale decreta il vincitore e il Sindaco Erminio Masero consegna ‘Il Mascherone’ all’Associazione Artistica Schio Teatro Ottanta. “Grazie a tutte le compagnie in gara che si sono sfidate con un repertorio di alta qualità”.

Cinque le commedie in gara che sono state valutate dal pubblico in sala

al termine di ciascuna rappresentazione : “alla chiusura dello spettacolo finale sono stati sommati i voti e Schio Teatro Ottanta ha vinto-continua il Sindaco e Assessore alla Cultura Erminio Masero-. Concludiamo una kermesse teatrale che, per quanto giovane, sta registrando ottimi risultati sia per l’opera di alta qualità portata sul nostro palco, sia per la risposta del pubblico che, nella serata finale, ha segnato il tutto esaurito dei biglietti”.

Piace e vince, quindi,

il teatro popolare a Piovene Rocchette e l’Amministrazione Comunale è già al lavoro per la prossima edizione de ‘Il Mascherone’, che prende il nome dalla maschera che decora la Fontana de’ Sora lungo la salita che porta al Santuario della Madonna dell’Angelo.

“La premiazione di ieri sera è sì il punto d’arrivo de ‘Il Mascherone’, ma anche il suo inizio-spiega il Sindaco Masero-. Stiamo già lavorando per la prossima stagione e se lo facciamo è grazie soprattutto al pubblico che ha risposto in maniera positiva. Vedere l’Auditorium riempirsi è gratificante: ripaga tutto e tutti del lavoro e dell’impegno si mettono sul palco e dietro le quinte. Per questo, ringrazio il personale della Biblioteca Comunale, la Consigliera Comunale Maria Cristina Costa e l’Assessore Comunale Sonia Perotto che sono sempre al lavoro per arricchire il cartellone culturale dell’Auditorium”.

Le compagnie in gara

Cinque serate e cinque commedie fanno de ‘Il Mascherone’ il teatro popolare di Piovene Rocchette. Nell’edizione appena conclusa sul palco dell’Auditorium Comunale si sono sfidati gli Amici del Teatro di Pianiga con la commedia ‘Ancora sei ore’. La Calandra Compagnia Teatrale con la commedia brillante ‘L’antikuario’; gli Amici del Teatro di Roncade con ‘No te conosso più’. Gli Amici del Teatro dell’Attorchio con ‘Guai in vista all’albergo bellavista’. E infine l’associazione artistica Schio Teatro Ottanta che coi ‘Tramaci par l’eredità’ si porta a casa la vittoria. “Abbiamo avuto tante soddisfazioni, ma vincere in casa è una gratificazione ancora maggiore-commentano da Schio Teatro Ottanta-. A Piovene Rocchette siamo riusciti a dare il meglio, il pubblico ci ha premiati e ne siamo grati.

Partecipare a ‘Il Mascherone’ è stato un onore”.

Oltre alla targa di premiazione consegnata all’Associazione Teatrale Schio Teatro Ottanta, il Sindaco Erminio Masero ha fatto salire sul palco le altre quattro compagnie in gara per consegnare a loro l’attestato di partecipazione al concorso.

“La bravura di tutti gli attori ha reso non facile il lavoro della giuria popolare: al termine del conteggio dei voti tutte e cinque le compagnie erano vicinissime alla vittoria-svela il Sindaco Masero- E’ stata un’ottima edizione, non solo per il livello degli attori e delle commedie, ma anche per la soddisfazione del pubblico in sala. Con le opere teatrali in gara abbiamo vissuto una cultura diversa, quella del teatro popolare che ci ha fatto divertire e ridere-conclude il Sindaco Erminio Masero- Cosa non facile e non scontata perché, come ci hanno dimostrato gli attori in gara, far ridere non è un gioco da ragazzi e far ridere è un gioco serio”. La serata di premiazione de ‘Il Mascherone’ ha visto arrivare a Piovene Rocchette un’ospite speciale. A calcare la scena del teatro è stata Loredana Cont che, con la commedia ‘Chi dise dona…cossa diselo?’ ha trascinato il pubblico in una divertentissima riflessione su quello che le donne sono, pensano di essere e dicono di loro.

Fonte: Comune di Piovene Rocchette