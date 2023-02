Concorso per il logo del BIM: premiato l’istituto “Monte Pasubio” di Torrebelvicino

È l’istituto comprensivo “Monte Pasubio” di Torrebelvicino il vincitore del concorso di idee indetto per la realizzazione di un nuovo logo per il Bacino Imbrifero Montano Bacchiglione.

Voluto dal Consorzio dei Comuni compresi nel BIM e rivolto alle scuole secondarie di primo grado dei Comuni consorziati, il concorso richiedeva l’ideazione e la creazione di un logo capace di raccontare gli elementi che caratterizzano la mission dell’ente.

A convincere la commissione esaminatrice, formata dal Consiglio Direttivo del Bim

e ad aggiudicarsi la vittoria è stato il logo realizzato da due studentesse della terza media (sezione A) “G. Carducci”, parte dell’istituto comprensivo “Monte Pasubio”.

Ambiente, territorio e acqua legati in circolarità gli elementi che le due giovani hanno messo in risalto con il loro progetto grafico. Come previsto, è stato assegnato un premio di mille euro, che saranno impiegati per l’acquisto di materiali didattici per tutta la casse.

«Il logo che abbiamo scelto esprime in maniera efficace gli obiettivi del BIM,

ovvero reinvestire in opere di miglioramento ambientale e nello sviluppo di fonti di energia rinnovabile gli utili derivanti dal sovracanone dell’energia elettrica prodotta dalle centraline idrauliche presenti sul territorio rappresentato – sottolinea il Sindaco Valter Orsi, alla guida del BIM -. Siamo rimasti stupiti positivamente della grande preparazione e serietà con cui le studentesse hanno affrontato il tema di questo concorso di idee. Questo logo ora è patrimonio del BIM e sarà utilizzato anche per identificare tutte le opere realizzate nell’ambito dell’ente. Ogni anno, infatti, il BIM sostiene investimenti per circa 500 mila euro nei 25 Comuni che fanno parte del Consorzio e che vanno dalla Val Leogra alla Val d’Astico, dalla Val Posina all’Altopiano di Asiago fino al Marosticense».

In totale sono state presentati 10 elaborati da parte delle scuole del territorio.

Fonte: Comune di Schio