Due assistenti sociali e due istruttori amministrativi contabili – Concorsi: il Comune cerca quattro funzionari

A tempo pieno e indeterminato. Domande entro il 5 marzo

Il Comune ha bandito due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato. Si tratta di due assistenti sociali, categoria D, e due istruttori amministrativo-contabili, categoria C.

Le domande di partecipazione vanno presentate online entro il 5 marzo.

I bandi con tutte le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza (sezione Pubblicazioni online, concorsi pubblici) alla pagina

https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php#a-attivi.

Vicenza, 6 febbraio 2023

Fonte Comune di Vicenza