Con il ricavato del concerto benefico di “Ciccio Corona”, un macchinario per aiutare il piccolo Pavle a muoversi

Ora Pavle potrà esercitarsi tutti i giorni a casa sulla Innowalk, una sofisticata macchina utilizzata per abituare al movimento persone con disabilità fisiche.

E lo potrà fare anche grazie alla gara di solidarietà innescata dal concerto natalizio di “Ciccio Corona, The Doc and friends” al Teatro Astra.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Amici del rene in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza,

aveva infatti lo scopo di raccogliere fondi a favore della famiglia Gravilovic per acquistare il costoso macchinario per il piccolo Pavle, con l’obiettivo che lo aiuti a camminare autonomamente.

Nato a Vicenza prematuro a soli cinque mesi, Pavle è stato colpito, poco dopo la nascita, da un’emorragia cerebrale che gli ha causato un danno alla corteccia motoria lasciando miracolosamente illese le capacità cognitive.

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco, l’assessore alla cultura Simona Siotto e gli organizzatori dell’evento hanno incontrato a Palazzo Trissino la famiglia Gravilovic che ha voluto ringraziare attraverso l’amministrazione tutte le persone che hanno generosamente contribuito a fare a Pavle questo regalo davvero speciale.

“Quando ci è stato proposto di sostenere questo progetto .- hanno detto il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla cultura Simona Siotto – abbiamo immediatamente aderito perché abbiamo colto il sincero spirito di comunità che univa la famiglia di Pavle, gli amici e gli organizzatori, nel segno della musica e della danza”.

I 3 mila euro raccolti in occasione del concerto, insieme a molte altre donazioni

hanno dunque aiutato i genitori, Sasa e Jelena, ad acquistare Innowalk, uno strumento innovativo, non presente in Italia e dal valore di 16 mila euro, che Pavle ha già sperimentato al centro di riabilitazione di Poznan, in Polonia, dove si reca quattro volte all’anno per sottoporsi a cicli di riabilitazione.

Questa mattina, in aggiunta alla somma raccolta con il concerto, il professor Claudio Ronco, tra gli organizzatori dell’evento, ha consegnato alla famiglia Gravilovic altri mille euro, donati a Pavle da una “nonna” che ha voluto restare anonima.

Fonte: Comune di Vicenza