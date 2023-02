Comune di Vicenza: approvato il rinnovo con TCVI per la gestione di alcuni eventi

Fondazione Teatro Comunale, approvato il rinnovo della convenzione per la gestione di alcuni grandi eventi culturali

La giunta comunale ha approvato il rinnovo della convenzione con la Fondazione Teatro Comunale fino al 31 dicembre 2023 per la gestione di alcuni grandi eventi culturali.

Si tratta del:

Festival New conversations Vicenza Jazz, che si terrà dal 10 al 20 maggio 2023. E del festival Danza in rete Moving Souls, dal 25 febbraio al 4 maggio, i cui programmi sono stati presentati nei giorni scorsi.

Inoltre il Teatro gestirà anche il Ciclo di spettacoli classici, in collaborazione con l’Accademia Olimpica, in programma tra settembre e ottobre 2023.

Per i tre grandi eventi il Teatro riceverà dal Comune 650 mila euro a cui si potranno aggiungere eventuali contributi pubblici o privati.

“Ringraziamo Fondazione Teatro Comunale per la professionalità con cui ha gestito negli anni scorsi l’organizzazione di alcuni tra gli eventi culturali di primo piano della nostra città e desideriamo continuare la collaborazione per l’anno in corso certi che le nuove proposte saranno all’altezza delle aspettative” – dichiarano il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alla cultura Simona Siotto.

Fonte: Comune di Vicenza