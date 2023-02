Comune di Schio: è attivo lo Sportello Telematico Polifunzionale

Da qualche settimana è attivo lo Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Schio. Si tratta di una piattaforma web, dove i cittadini possono presentare digitalmente, e con piena valenza giuridica tutte le istanze di competenza dell’ente, e trovare informazioni utili per ogni esigenza.

Lo Sportello Telematico Polifunzionale affianca il sito istituzionale dell’amministrazione e consente agli utenti di compilare online, in modo guidato e con semplicità, i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati richiesti e trasmetterli agli uffici competenti. Autenticare copie di documenti, comunicare il cambio di residenza, chiedere il rilascio di certificati anagrafici e di assistenza domiciliare, iscriversi all’albo delle associazioni, richiedere una borsa di studio, iscrivere i propri figli all’asilo nido comunale, aggiornare i propri dati per il calcolo sulla tassa dei rifiuti sono solo alcuni dei servizi messi a disposizione dallo sportello telematico polifunzionale.

Alla piattaforma web – attiva 7 giorni su 7 e h 24 –

si accede dal sito internet del Comune tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Una volta autenticato, all’interno dello Sportello Telematico ogni utente ha a disposizione un’area personale con la quale gestire la propria relazione con l’Amministrazione: può modificare i dati del proprio profilo, accedere alle pratiche in compilazione e inviate e ottenere informazioni sulla propria pratica.

La pratiche presentate online attraverso lo sportello telematico sostituiscono quella in formato cartaceo: questo è possibile poiché il sistema rispetta quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. Per ogni pratica inoltrata, poi, è sempre indicato un contatto diretto con l’ufficio preposto in caso di necessità.

«Questo sportello è un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione dei nostri servizi e quindi anche verso la semplificazione del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Grazie a questa nuova piattaforma ridurremo notevolmente i tempi di attesa nell’evasione delle pratiche con risposte più celeri per gli utenti e senza attese agli sportelli. Riusciremo a snellire anche le modalità operative interne agli uffici, facilitando il lavoro del personale – sottolinea il Sindaco Valter Orsi -. In questo percorso di digitalizzazione, che vede il nostro territorio tra i “precursori”, non mancherà l’assistenza alla cittadinanza in modo da assicurare l’accessibilità dei servizi online per tutti, nessuno escluso».

Per qualsiasi necessità, infatti, è operativo uno sportello di assistenza al Faber Box a cui si può accedere su appuntamento chiamando lo 0445-691472 (lunedì e mercoledì 14.00-18.00; venerdì 9.00-13.00).

L’attivazione e l’implementazione dello sportello telematico polifunzionale è stata resa possibile grazie ai fondi Pnrr, nell’ambito del piano strategico per la transizione digitale e la connettività “Italia Digitale 2026”, promosso dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tramite questo bando Schio ha ottenuto quasi 600 mila euro per quattro progettualità: oltre allo sportello, sono in “cantiere” il rifacimento del sito web del Comune per migliorarne l’accessibilità da parte degli utenti, l’abilitazione del cloud per il trasferimento e la messa in sicurezza dei dati della popolazione in un data center protetto, l’integrazione dei servizi del Comune in AppIo e l’abilitazione dell’accesso tramite le piattaforme nazionali Spid e CieID.

Fonte: Comune di Schio