Cicero: i sondaggi sono tutti da prendere con le pinze

Cicero: politica e matematica -I sondaggi sono tutti da prendere con le pinze.

“I sondaggi sono tutti da prendere con le pinze soprattutto quando la maggior parte dei candidati non ha ancora avviato la propria campagna elettorale e si ha il sindaco in carica in modalità “propaganda permanente”.

“Non posso poi non notare come non siano stati sondati tutti i candidati e come il campione non sia molto nutrito con i suoi 600 casi.

Fa sorridere poi pensare come tutta la coalizione cinque anni fa vinse con il 50,6% e oggi Rucco senza tutti noi si auto attribuisca il 51%: per carità la matematica e la politica sono cose diverse, ma mi sembra che anche la Città, che è appuntato il fulcro del nostro impegno politico, abbia un’opzione ben diversa da quella indicata da quei numeri.

In questo caso, dunque, di pinze ne servono due paia per maneggiarlo.

In ogni caso noi continuiamo con forza e determinazione la nostra campagna elettorale convinti che Vicenza meriti certamente di più.

Concludo ritenendo che il vero e unico sondaggio sia quello delle urne alle prossime amministrative.

Vicenza, 11 febbraio 2023

Fonte Claudio Cicero