Carrè: incidente fra tre auto, feriti i conducenti

Poco prima delle 19:00, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Lorenzo a Carrè per un incidente tra tre auto: feriti i tre conducenti.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, un furgoncino, una Renault Clio e un Porsche Cayenne, mentre i tre conducenti tra cui una donna, usciti tutti autonomamente dai mezzi, nonostante il violento urto, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem per essere poi trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Ancora in corso la rimozione dei mezzi da parte dei carri attrezzi.