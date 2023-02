Carnevale thienese: dalla sfilata notturna ai giochi per bimbi

Ritorna il grande appuntamento del Carnevale thienese con l’allegria e il divertimento

Dopo tre anni di assenza torna il Carnevale Thienese 2023 in tutta la sua attrattività. Era, infatti, il 2019 quando si svolse l’ultima edizione “tradizionale”.

Nel 2020, infatti, si poté effettuare la sola sfilata notturna del venerdì sera in quanto il giorno successivo le manifestazioni furono annullate a causa Covid-19.

Nel 2021 non si poté svolgere nulla e nel 2022 il Carnevale thienese tornò, ma in forma ridotta sempre per il Covid, con la sola animazione con maschere veneziane nei pomeriggi di sabato e domenica.

L’attesa, ora, sarà premiata quando carri, maschere e divertimento animeranno il Centro cittadino la sera di venerdì 17 febbraio, al pomeriggio di domenica 19 febbraio e al pomeriggio di martedì 21 febbraio 2023, nell’evento thienese organizzato da Pro Loco Thiene con il patrocinio del Comune e di Confcommercio Mandamento di Thiene.

«Sono particolarmente felice di poter presentare un ricco programma di eventi legati alle manifestazioni per il Carnevale – dichiara Marina Maino, assessora all’Animazione del Centro Storico -.

Dopo anni di restrizioni, diventa un’occasione imperdibile per i cittadini thienesi e per tutto il territorio avere la possibilità di fare festa insieme, di ritrovarsi in momenti di allegria e di spensieratezza che uniscono grandi e piccini. Da sempre il Carnevale è sinonimo di festa, gioia, travestimenti e scherzi, quelli sani che fanno divertire e fanno star bene chi, anche in periodi non sempre facili, come lo sono i tempi che stiamo vivendo, sente il bisogno di trovare dei momenti di socialità condivisa e di svago per poter meglio affrontare la quotidianità. Festeggiare il Carnevale è anche riprendere le nostre tradizioni e per noi Veneti è motivo per ricordare come l’usanza di indossare le maschere nasca proprio dal famoso Carnevale di Venezia che si ispirava a tempi ben più antichi risalenti al teatro greco e alla commedia dell’arte. Viviamo, quindi, assieme con allegria questa tre giorni dedicata alla creatività, alla fantasia, alle nostre idee e sentimenti più originali. Ringrazio la Pro Loco – conclude la Maino – per il grande lavoro di coordinamento, tutti i volontari attivi nella manifestazione e coloro che lavorano durante l’anno per l’allestimento dei carri mascherati».

«Siamo soddisfatti di poter riproporre questo tradizionale e amato appuntamento invernale – spiega Manuel Benetti, presidente della Pro Loco Thiene –.

Alla sfilata notturna di venerdì parteciperanno undici carri e due gruppi mascherati a piedi. Alla domenica i carri saranno otto ai quali si affiancheranno le Majorettes Palladio Dance di Povolaro. Dopo la pandemia per le realtà associative non è stato facile rimettere insieme i volontari e i gruppi e ripartire. Con le manifestazioni dell’ottobre scorso, Oktober Tirol Fest Thiene, Polenta e Baccalà e dopo l’evento di successo Arriva la stria del 6 gennaio scorso ora ripartiamo con fiducia e rinnovato entusiasmo: le persone hanno bisogno di momenti di aggregazione, di serenità e di divertimento ed è questo che intendiamo offrire al pubblico che vorrà venire in città numeroso».

Si comincia venerdì 17 alle 20.30

con la sfilata in notturna di carri e gruppi mascherati che partiranno da piazza Scalcerle e percorreranno il Corso Garibaldi fino a piazza Nova Thiene.

La sfilata verrà quindi riproposta domenica 19 alle 14.30

con partenza, questa volta, da piazza Nova Thiene fino a piazza Scalcerle con ritorno. I carri che parteciperanno alle sfilate thienesi provengono da Altavilla, Sarcedo, Carmignano, Marano Vicentino, Schio S. Trinità – S. Croce, Poleo, Trissino, Rosà, Sovizzo, Thiene e Schiavon.

Interamente dedicato ai bambini è, infine, il pomeriggio di martedì grasso, quando, a partire dalle 14.30, il divertimento è assicurato dall’animazione, truccabimbi e baby dance.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Fonte: Comune di Thiene