Carnevale Insieme arriva in centro Schio a con il 23° Trofeo dei Quartieri

Dopo Ca’ Trenta, Magré e Giavenale (11 febbraio), Santa Croce e Santissima Trinità (12 febbraio), il Carnevale arriva anche nel cuore della città con un doppio appuntamento. Sabato 18 e domenica 19 febbraio i carri allegorici sfileranno per le vie del centro.

Un intero weekend all’insegna del divertimento che prende il via sabato 18 alle 20

con la partenza dei carri da via Tito Livio per una sfilata in notturna. Domenica 19, invece, dopo la passerella dei carri allegorici in Piazza Rossi (ore 16 circa) verrà assegnato il 23esimo Trofeo dei Quartieri.

“Pinocchio” di Ca’ Trenta, “L’inquinamento globale” di Giavenale, “Grease” di SS. Trinità e Santa Croce e “I Romani” di Poleo, Aste, San Martino e Cappuccini sono i carri che si contenderanno il premio. “Una par colore” di Magrè, invece, sfilerà fuori concorso. Nella giornata di domenica, inoltre, sarà presente anche un carro mascherato della scuola dell’infanzia Cuore Immacolato di Maria di Giavenale.

Come sempre non mancherà intrattenimento e musica con Veneto Radio, la Banda Cittadina di Cogollo del Cengio e il Gruppo delle Majorettes di Caltrano. Così come non mancheranno stand gastronomici con frittelle, cioccolata e vin brûlé.

«Siamo molto contenti di poter ritornare a vivere una manifestazione così importante per la nostra città dopo le ultime 2 edizioni annullate a causa delle restrizioni per la pandemia – dice l’assessore Barbara Corzato -. Di quanto Schio sentisse la mancanza di questo appuntamento ne è prova il successo ottenuto lo scorso luglio dal Carnevale in veste “estiva”. Da mesi stiamo lavorando assieme agli organizzatori per una manifestazione su due giorni ricca di sorprese. È sempre tanto l’impegno che mettono gli organizzatori del Carnevale, tutti volontari che ci tengo a ringraziare, per dare vita a un momento di grande festa per tutti».

A coordinare la manifestazione – a ingresso gratuito – è la Pro Loco di Schio con la collaborazione del consiglio di quartiere del Centro e quello di Giavenale e l’associazione La Fenice. «Speriamo vivamente che dal prossimo anno ci sia una ancora più collaborazione tra tutti affinché questo evento possa sempre crescere e migliorare» aggiunge Laura Grigolo della Pro Loco.

Polizia Locale, gli Alpini del Gruppo Protezione Civile, l’Associazione Italiana Soccorritori Schio, l’associazione Volontari Schio 2020, il corpo degli agenti faunistici, ambientali, zoofili di Italcaccia e Ser.Vos saranno a disposizione per garantire la buona riuscita della manifestazione in termini di sicurezza.

Per apprezzare al meglio le coreografie e le performance dei carri allegorici si consiglia di posizionarsi lungo via Cap. Sella e via Btg. Valleogra. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 25 e domenica 26 febbraio. Tutte le informazioni dettagliate sul programma dell’evento sono disponibili sul sito del Comune di Schio.

Fonte: Comune di Schio