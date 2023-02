A fronte del grande interesse da parte del pubblico, i Musei Civici di Bassano del Grappa sono felici di annunciare la proroga della mostra “Io, Canova. Genio europeo” fino al 12 marzo 2023 – Io, Canova. Genio europeo: mostra prorogata fino al 12 marzo 2023

Si avranno quindi a disposizione ulteriori due settimane per visitare la grande esposizione con cui la Città di Bassano del Grappa celebra il più importante scultore dell’epoca Neoclassica nel bicentenario della morte.

La rassegna, che vede impegnate le tre sale monumentali del Museo Civico

in un percorso espositivo di circa 140 opere curato da Giuseppe Pavanello e Mario Guderzo, con la direzione scientifica di Barbara Guidi e l’organizzazione generale di Villaggio Globale International, restituisce un ritratto umano e inedito del grande artista di Possagno svelando i suoi interessi di collezionista, le sue capacità diplomatiche, la sua sensibilità per la conservazione dei beni artistici e i suoi rapporti con le personalità più significative del continente europeo a cavallo tra XVIII e XIX secolo.

Aperta al pubblico lo scorso 15 ottobre, la mostra sta vivendo un successo incredibile e un crescendo continuo di visitatori. La chiusura era prevista inizialmente per il 26 febbraio, ma i risultati hanno convinto tutti: oltre 54.000 biglietti emessi all’8 febbraio, elogi della critica, risalto nazionale attraverso emittenti televisive e riviste di settore, tripudio della stampa internazionale – dal Burlington Magazine al Tagespiegel, dall’Object d’Art, che ha dedicato ben 8 pagine all’esposizione bassanese, fino all’ampio servizio sulla più importante rivista d’arte giapponese.

Un riconoscimento da parte del ministero del Turismo come evento di alto profilo per il richiamo di visitatori, che è valso un contributo straordinario di 500 mila euro.

Inevitabile, quindi, la decisione di prorogare la mostra di due settimane, per dare a tutti, “ritardatari” compresi, la possibilità di immergersi in questo viaggio ideale nell’universo di Antonio Canova.

“A Bassano c’è ancora tanta voglia di Canova –

commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo, Giovannella Cabion – e di far conoscere con soddisfazione e un pizzico di orgoglio una mostra che resterà nella storia del nostro Museo Civico.

Per questo abbiamo iniziato a lavorare per tempo con l’obiettivo di ottenere la disponibilità al prestito delle opere d’arte da parte dei proprietari, e le autorizzazioni ministeriali necessarie. E oggi possiamo finalmente annunciare che il Genio europeo resterà con noi quasi fino all’arrivo della primavera”.

Per approfondire ulteriormente la conoscenza dell’artista, il Museo Civico ha programmato per le ultime settimane di apertura degli ulteriori appuntamenti di visite guidate per adulti e famiglie, laboratori didattici e nuove aperture straordinarie serali. In chiave promozionale, sono state inoltre introdotte due agevolazioni per il giorno di San Valentino e per la Giornata Internazionale della Donna.

Il 14 febbraio la mostra del Canova,

insieme a quella dei Bassano, potrà essere visitata in due persone al prezzo di un solo biglietto a tariffa intera, mentre l’8 marzo, con l’offerta “Tre Grazie”, tre donne potranno visitare le mostre pagando due biglietti a tariffa intera.

“Abbiamo pensato a queste agevolazioni – conclude l’assessore – per celebrare due feste che, per nostra fortuna, quest’anno cadono in due giornate lavorative, e che quindi incentiveranno un maggiore afflusso di visitatrici e visitatori senza intralciare le numerose presenze registrate al Museo durante il weekend”.

Bassano del Grappa, 8 febbraio 2023

Fonte Comune di Bassano