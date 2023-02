Caldogno: nuovo parcheggio in via Vegre, lavori al via il 6 febbraio

Il cantiere del nuovo parcheggio durerà circa due mesi, si realizzeranno 20 posti auto e stalli per le bici

Cominceranno lunedì 6 febbraio i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Vegre, nello slargo ai piedi dell’argine del bacino di laminazione. Il Comune di Caldogno, su concessione del Genio Civile, riqualificherà l’area realizzando una nuova pavimentazione in betonelle e dotandola di illuminazione; saranno predisposti circa venti posti per il posteggio delle auto e gli stalli per le biciclette.

L’importo lordo stanziato per i lavori è di 76 mila euro, con finanziamento della Regione Veneto in convenzione con il Comune; il cantiere sarà operativo circa per due mesi, durante i quali l’area sarà recintata con divieto di sosta e di accesso all’argine da quel punto.

L’assessore ai lavori pubblici, Gabriele Toniello, spiega la duplice finalità dell’intervento: «Riusciremo a risolvere i problemi di scolo dell’acqua piovana che finora hanno caratterizzato questa zona, e al contempo renderemo più agevole l’accesso all’area del bacino di laminazione, molto frequentata per le passeggiate e i giri in bicicletta».

Fonte: Comune di Caldogno