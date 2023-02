Alle 15:30, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via San Benedetto a Bressanvido per l’incendio di una legnaia all’aperto.

I pompieri accorsi da Vicenza con autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma la catasta di oltre 200 quintali, di legna da ardere.

Ancora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica.

Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.