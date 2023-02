Biblioteca Civica di Thiene: Umberto Matino presenta il romanzo “Giallo Palladio”

Lunedì 27 febbraio alle ore 20.30 in Biblioteca, nella Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia, Umberto Matino presenta il suo nuovo romanzo “Giallo Palladio“.

Dialogano con l’autore Andrea Savio (Università degli studi di Padova) e Niccolò Valentini (coordinatore del Gruppo di lettura I delitti del lunedì).

“Giallo Palladio”

è un’avvincente indagine ambientata nell’autunno del 1980 tra Vicenza, Padova e Venezia. Nei luoghi dove il grande architetto rinascimentale Andrea Palladio ha costruito i suoi capolavori. Tra contrade di montagna e ville palladiane a cui nel tempo si sono affiancati i tanti capannoni industriali. Sarà proprio scavando a fondo in quella terra, sospesa tra smisurata bellezza e degrado incalzante, che gli investigatori troveranno la chiave per risolvere i delitti.

L’evento è inserito all’interno della rassegna letteraria Delitti tra le pagine

ed è il primo di tre incontri con l’autore a cura dell’Associazione Ricostruendo. In collaborazione con il Comune di Thiene, la Biblioteca Civica di Thiene e il Gruppo di lettura I delitti del lunedì, nuovo e numeroso gruppo nato a maggio del 2022 che si ritrova in Biblioteca ogni primo lunedì del mese e le cui letture spaziano dal genere giallo al noir, fino al thriller.

Dichiara l’assessora Ludovica Sartore:

“Stanno nascendo in Biblioteca nuovi gruppi di lettura, oltre quelli già esistenti, e subito diventano volano di proposte per la Città. Questo incontro con l’Autore proposto dal gruppo di lettura I delitti del lunedì è il primo di sei che si svolgeranno nel corso del 2023-. Ed è un inizio davvero degno di nota, con uno scrittore che si è fatto conoscere non solo in Italia e che racconta il nostro territorio, fondendo nei suoi romanzi in modo esemplare, suspence, storia, territorio e cultura locali. Umberto Matino è un Autore che accogliamo con entusiasmo, sicuri di proporre ai Thienesi una piacevole serata di Cultura e conoscenza“.

Umberto Matino è nato a Schio e vive a Padova. I suoi libri raccontano, nella forma letteraria del giallo e del noir, la storia del Veneto osservata da un punto di vista inconsueto e suggestivo, ponendo cioè al centro della narrazione il territorio dell’alto vicentino e, in alcuni suoi libri, in particolare la sua popolazione di antica origine alemanna, i cosiddetti Cimbri.

Nel 2007 ha esordito con “La Valle dell’Orco”.

Nel 2011 ha pubblicato “L’ultima Anguàna” (Premio Giallo Limone-Piemonte e Finalista al Premio Cortina), e con il terzo romanzo, “Tutto è notte nera”, del 2015, ha completato quella che è stata definita la “trilogia cimbra”. Nel 2018 ha infine pubblicato “I Rossi”, un giallo che ha come riferimento storico, l’epopea dell’imprenditore vicentino Alessandro Rossi.

Accanto ai romanzi, Matino ha pubblicato anche, nel 2016, la “Storia degli Uscocchi”. Libera trascrizione di un testo del XVII secolo che narra la lotta fra Venezia e gli Uscocchi, i feroci pirati dell’Adriatico. E nel 2019 “Cimbri, vicende, cultura, folclore”, una raccolta di brevi saggi divulgativi che raccontano la storia dei boscaioli tedeschi insediatisi, nel medioevo, a cavallo del confine tra il Veneto e il Trentino.

L’ingresso è libero

Per informazioni: associazione.ricostruendo@gmail.com – 3407902990

Fonte: Comune di Thiene