Bibliogame@Thiene torna a Palazzo Cornaggia

Bibliogame@Thiene: l’iniziativa proposta dall’Associazione Ricostruendo in collaborazione con l’Associazione ludico-culturale

I Maludici e Dungeon Store Vicenza, con il patrocinio della Biblioteca Civica di Thiene. I partecipanti potranno cimentarsi in giochi da tavolo e tante proposte ludiche per un divertimento creativo, stimolante e da vivere in relazione con gli altri.

L’appuntamento è domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, al terzo piano della Biblioteca Civica di Thiene.

L’evento è diretto a un pubblico dai 4 ai 99 anni.

Commenta Ludovica Sartore, assessora alla Biblioteca: “L’ultimo appuntamento di gaming del 2022 si è tenuto il 20 novembre scorso, in occasione dell’International Games Month, e ha visto la partecipazione di circa 80 persone. Sono eventi che creano relazione tra i giovani, offrendo opportunità di svago intelligente, in un contesto, quello della Biblioteca Civica, che vuole far sentire tutti, e soprattutto i ragazzi, accolti e come a casa propria”

L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni : associazione.ricostruendo@gmail.com

Fonte: Comune di Thiene