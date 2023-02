Biblioclick: il digitale per tutti a Bassano del Grappa

Prenderà avvio in biblioteca il prossimo 21 febbraio “Biblioclik. Il digitale per tutti”, serie di incontri in forma laboratoriale sull’uso del computer, sui social network e sull’utilizzo delle piattaforme elettroniche per il prestito dei libri e delle risorse digitali.

Gli appuntamenti saranno condotti dai volontari di servizio civile operanti in biblioteca, i quali metteranno a disposizione le loro competenze a favore di quanti vorranno conoscere servizi e opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Pensati per un pubblico adulto e non esperto, i corsi affronteranno varie tematiche: l’uso del catalogo elettronico della Rete della Biblioteche vicentine (come effettuare le ricerche, come prenotare i libri direttamente da casa, come gestire la propria area riservata); l’uso della piattaforma MLOL per il prestito degli e-book e la lettura dell’edicola digitale (come registrarsi e scaricare gli e-book, le opportunità della lettura digitale dei quotidiani, le risorse disponibili). Un corso sarà dedicato ai social e alla messaggistica (Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram) e due appuntamenti saranno invece incentrati sull’alfabetizzazione nell’uso del PC (uso del computer, navigare i Internet e programmi Google).

“Siamo davvero felici di questa nuova proposta – dichiara l’assessore Giovannella Cabion – che consente di avvicinare alle tecnologie persone che magari hanno poca dimestichezza con il computer, strumento oggi indispensabile nella nostra vita quotidiana. Ci piace molto – aggiunge – che i formatori siano dei giovani che metteranno a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per un pubblico adulto e anziano. Un confronto intergenerazionale che è di stimolo per entrambi”.

Questo il calendario dei corsi programmati fino a maggio:

martedì 21 febbraio ore 17

Funzionalità del catalogo elettronico della biblioteca (max 10 persone)

martedì 28 febbraio ore 17

Funzionalità della piattaforma MLOL – prestito e-book / edicola digitale (max 10 persone)

martedì 7 marzo ore 17

Social e Messaggistica – Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram (max 6 persone)

martedì 21 marzo ore 17

Corso base di Informatica – uso del computer (max 6 persone)

martedì 28 marzo ore 17

Corso base di Informatica – navigare su internet e Google Workspace (max 6 persone)

mercoledì 12 aprile ore 10

Funzionalità del catalogo elettronico della biblioteca (max 10 persone)

mercoledì 19 aprile ore 10

Funzionalità della piattaforma MLOL – prestito ebook / edicola digitale (max 10 persone)

mercoledì 3 maggio ore 10

Social e Messaggistica – Facebook, Instagram, Whatsapp, Telegram (max 6 persone)

mercoledì 10 maggio ore 10

Corso base di Informatica – uso del computer (max 6 persone)

mercoledì 17 maggio ore 10

Corso base di Informatica – navigare su Internet e programmi di Google (max 6 persone)

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita su prenotazione (tel. 0424 519920 – biblioteca@comune.bassano.vi.it).

Dal mese di febbraio è inoltre attivo lo “Sportello Biblioclik”, servizio di supporto gratuito per facilitare l’accesso alla biblioteca digitale (Catalogo RBV – Rete Biblioteche Vicentine e MLOL), alle nuove tecnologie e ai social. Tutti i giovedì dalle 16 alle 19 in biblioteca i volontari del servizio civile saranno a disposizione per consulenze individuali.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa