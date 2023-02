Il Gruppo Benincà si rafforza nei sistemi di controllo accessi – Apromix: Gruppo Benincà ha siglato l’acquisizione – Apromix è specializzata in sistemi RF-ID per controllo degli accessi, applicazioni di Industria 4.0 e altre soluzioni innovative

Continua la crescita del Gruppo Benincà,

che ha siglato l’acquisizione di Apromix, azienda bassanese con oltre 30 anni di storia specializzata in sistemi RF-ID per controlli degli accessi, applicazioni di Industria 4.0 e altre soluzioni innovative.

Proprio il know how di Apromix è alla base dell’operazione, come spiega Aldo Benincà, fondatore e presidente del Gruppo insieme al fratello Luigi: «Con questa acquisizione proseguiamo nella nostra strategia di crescita puntando sulle eccellenze in settori affini o complementari rispetto al nostro ambito di attività.

Nel caso specifico rafforziamo ulteriormente il nostro livello di competenze tecnologiche e specializzazione nei sistemi di controllo degli accessi, dove siamo già presenti con Rise, che progetta e realizza dissuasori di sosta automatici e tornelli, MyOne per le porte automatiche, e naturalmente Benincà, per la produzione di motori per cancelli fino a 4.500 kg e barriere stradali, quindi per l’accesso anche a grandi siti industriali o con caratteristiche di antisfondamento e antiterrorismo».

In particolare,

con Apromix il Gruppo Benincà acquisisce un know how specifico relativo ai sistemi di controllo degli accessi legati al settore del turismo e delle strutture ricreative, come alberghi, palestre, centri benessere o specifiche aree (ad esempio i campeggi o le marine).

Allo stesso tempo, la tecnologia RF-ID (radio frequency identification), a cui Apromix si è approcciata fin dai primi anni ’90, si presta anche ad altre applicazioni in ambito civile, come l’accesso ai parcheggi o la gestione dei rifiuti.

Significative anche le potenzialità per il settore industriale e commerciale, come i sistemi di taggatura e tracciamento dei prodotti e altre soluzioni nell’ambito dell’Industria 4.0.

Oggi il Gruppo Benincà raggruppa 7 brand

(Benincà, Hi-Motions, Myone, Rise, Cab, Byou e appunto Apromix), con un fatturato consolidato di oltre 50 milioni di euro e circa 250 dipendenti (130 in Italia e ulteriori 120 nelle sedi all’estero).

Una realtà che ha dimostrato di saper affrontare nel migliore dei modi anche le difficoltà congiunturali dell’ultimo periodo:

«Rispetto alle criticità legate all’incremento dei costi dell’energia e delle materie prime abbiamo saputo anticipare i tempi – spiega ancora Aldo Benincà -, perché già nel 2021 abbiamo realizzato sul tetto della nostra sede un impianto fotovoltaico da 300 kW.

Sempre nel 2021, soprattutto nella prima parte dell’anno, abbiamo anche aumentato molto le nostre scorte di magazzino e questo nell’ultimo anno ci ha consentito di affrontare al meglio le difficoltà di approvvigionamento e il rincaro per molte componenti e materie prime».

Il Gruppo Benincà ha chiuso il bilancio 2022 con un incremento del fatturato pari a circa l’8% e per il 2023 prevede un’ulteriore crescita, anche attraverso ulteriori acquisizioni in fase di definizione.

Comunicato stampa n.1 – 28 febbraio 2023

Fonte Giovanni Bregant Marketing & Comunicazione – e-mail: info@gbcomunicazione.com