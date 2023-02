L’assessorato Servizi alla Persona e alla Famiglia in collaborazione con l’Associazione Anni D’Argento, promuovono un percorso formativo rivolto ai cittadini che intendono approcciarsi al mondo del volontariato o che sono già attivi ma vogliono approfondire alcune tematiche. – Bassano: Volontariato nei quartieri, il nuovo percorso formativo per i cittadini

L’attività mira a coinvolgere giovani, adulti e anziani

in iniziative di cittadinanza attiva che permettano di accrescere il senso civico, la solidarietà sociale e la consapevolezza sul tema della povertà, con l’obiettivo di creare una rete civica di sostegno a favore delle persone in situazioni di svantaggio.

Si intende così sviluppare e rafforzare la partecipazione attiva dei cittadini che vivono nei quartieri, attraverso il loro intervento volontario in attività di vario tipo: dalla piccola manutenzione di spazi pubblici quali parchi, giardini, spazi sportivi, agli affiancamenti a familiari di persone disabili e/o anziane in piccole mansioni (spesa, acquisto farmaci, passeggiata), fino all’aiuto ai bambini nei compiti pomeridiani e alla realizzazione di attività di socializzazione.

Ciò nella consapevolezza che il coinvolgimento attivo dei cittadini generi una maggiore attenzione verso le persone o famiglie in difficoltà e cura del bene comune.

Il percorso formativo, totalmente gratuito,

rientra nel progetto “Gener@zioni Solidali – Invecchiamento attivo” e ha come obiettivo finale fornire tutti gli strumenti che possono servire ad una persona per affrontare le sfide del volontariato.

Il percorso formativo prevede 4 incontri di tre ore e mezza ciascuno che si terranno presso la Sala Tolio di via Jacopo Da Ponte dal 4 marzo al 25 marzo 2023, dalle 9.00 alle 12.30.

Il primo incontro, in programma il 4 marzo,

si intitola “Chi è un volontario? Cosa fa? A cosa serve la formazione?”: verranno sondate le motivazioni e le aspettative dei partecipanti che desiderano aiutare nella quotidianità alcuni soggetti e famiglie vulnerabili. Inoltre, si esporrà l’importanza di formarsi come cittadino solidale.

I relatori saranno la dott.ssa Michela Ferretto, psicologa e psicoterapeuta, Mariagrazia Polita, volontaria, e la dott.ssa Francesca Meloncelli, arteterapeuta.

Il secondo incontro, previsto per l’11 marzo,

si intitola “Risorse nella comunità: rendere visibile e usare la rete di relazione”: si parlerà dell’importanza di fare rete ed essere rete di supporto nel territorio e della necessità che i volontari diventino sentinelle di bisogni delle famiglie e che sappiano a chi rivolgersi per ricevere aiuto.

L’incontro verrà tenuto dalle referenti dell’equipe del progetto dott.ssa Francesca Marcadella, dott.ssa Maria Addolorata Montone, dott.ssa Arianna Zago, e dall’arteterapeuta dott.ssa Francesca Meloncelli.

Il terzo incontro, fissato per il 18 marzo,

si intitola “So-stare nelle difficoltà: la relazione di aiuto, la comunicazione e l’ascolto attivo”: il tema verterà su quali siano gli ingredienti per una comunicazione efficace e per un ascolto attivo della relazione di aiuto.

Il relatore sarà la dott.ssa Paola Suriano, psicologa e psicoterapeuta.

Il quarto incontro, previsto per il giorno 25 marzo 2023,

dal titolo “Aiutami ad aiutare: la cassetta degli attrezzi del volontario”: verranno trattate le strategie e forniti strumenti utili e necessari ai volontari per affrontare differenti situazioni di difficoltà e diversi contesti di aiuto. Il relatore di questo ultimo incontro formativo sarà il dott. Gabriel Munoz, psicologo e psicoterapeuta.

Ogni incontro avrà una natura fortemente esperienziale per consentire a ciascun partecipante di “mettersi alla prova” e sperimentare in prima persona il fare e l’essere volontario.

I volontari diventeranno importanti risorse per la comunità e, in seguito, potranno collaborare con i servizi e le associazioni del territorio.

La partecipazione al corso è riservata a persone maggiorenni.

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni sono a disposizione gli operatori al seguente indirizzo email: generazionisolidali@comune.bassano.vi.it o al numero 331 7514096 il lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00 il mercoledì e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Bassano del Grappa, 20 febbraio 2023