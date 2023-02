Approvato il progetto definitivo – Bassano: impianto di risalita in Prato Santa Caterina

Nuovo passo avanti

per la realizzazione dell’impianto di risalita tra Prato Santa Caterina e viale dei Martiri: la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo di un’opera da tempo attesa in città, che sarà realizzata nel corso del 2023.

L’impianto consiste in un trasporto meccanico costituito da una cabina panoramica in vetro e struttura in acciaio su carrello a scorrimento: una soluzione che combina innovazione e ridotto impatto ambientale.

Il progetto ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio di Verona.

Confermata anche la spesa complessiva, pari a 1 milione di euro.

In attesa del via libera alla fase esecutiva, che decreterà l’inizio dei lavori, il progetto verrà presentato dall’Amministrazione comunale ai portatori di interesse, alle associazioni e alla cittadinanza in occasione di un incontro pubblico, aperto a tutti, in programma lunedì 6 febbraio 2023 alle 18.00 presso la sala Chilesotti del Museo Civico.

“Da tempo i residenti della zona e i tanti visitatori che raggiungono Bassano scegliendo i parcheggi di prato Santa Caterina chiedono una soluzione che agevoli il percorso verso viale dei Martiri e il centro storico. – spiega il Sindaco Elena Pavan –

Non si tratta solo di comodità, ma in molti casi di necessità, data la difficoltà di risalire a piedi o con qualche ausilio lungo un tragitto che soprattutto in determinate stagioni può rivelarsi particolarmente disagevole.

Desideriamo illustrare alla cittadinanza il nuovo impianto e il suo funzionamento, condividendo l’iter che porterà alla realizzazione, per questo auspico la maggiore partecipazione all’appuntamento di lunedì prossimo”.

Bassano del Grappa, 1 febbraio 2023