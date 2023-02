Bassano: Fratelli d’Italia favorevole agli insediamenti produttivi

Fratelli d’Italia a Bassano del Grappa: favorevole agli insediamenti produttivi opportunità per il territorio. A Bassano urge tavolo politico del centrodestra.

Concorde la posizione degli esponenti del partito di Giorgia Meloni che vede a Bassano del Grappa tutta la filiera istituzionale “Abbiamo analizzato la proposta dal punto di vista sociale, ambientale ed economico.

Come partito produttivista siamo al fianco delle imprese e in questo caso specifico, dove il risultato è una zona industriale pensata in maniera innovativa, eco compatibile e vicina alle entrate della Pedemontana non possiamo che essere favorevoli.

Con 150 nuove assunzioni oltre al mantenimento dei posti di lavoro esistenti diventa un’opportunità per tutta l’area perchè con un patto sociale si potrebbe pensare a destinare le nuove assunzioni prioritariamente ai residenti.

La piantumazione di più alberi di quanti non c’è ne siano oggi in tutta bassano crea un un polmone verde importante nella zona, le imprese daranno inoltre vita ad una comunità energetica di produzione di energia green da fotovoltaico che potrà andare a beneficio non solo delle aziende ma anche dei residenti di San Lazzaro.”

Presenti il portavoce cittadino Nicola Giangregorio e l’Assessore regionale Elena Donazzan.

Assenti giustificati ma sulla stessa posizione il Consigliere comunale Gianluca Pietrosante e l’Onorevole Silvio Giovine Deputato di Fratelli d’Italia del collegio di Bassano del Grappa.

Il portavoce di Fratelli d’Italia di Bassano del Grappa Nicola Giangregorio conclude affermando che è giunto il tempo per affrontare l’ultimo anno di mandato con un tavolo politico per il centro destra per accompagnare l’Amministrazione nelle situazioni più complesse e porre le basi per la scadenza elettorale del prossimo anno che vedrà il rinnovo dell’Amministrazione comunale.