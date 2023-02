Clima – «Da Venezia alle Dolomiti, le bellezze del Veneto sono in pericolo: siamo al quarto posto tra le regioni europee per rischio di danni climatici. Stiamo raccogliendo i frutti del “progresso scorsoio” ben descritto dal grande poeta veneto Andrea Zanzotto. – Baldin (M5S): «Veneto prima regione per rischio climatico, occorre cambiare rotta»

Quando smetteremo di cementificare e inquinare con gli inceneritori, per investire nella transizione green e nella salvaguardia ambientale?». Così Erika Baldin, capogruppo in Consiglio regionale del MoVimento 5 Stelle, in una nota a commento dello studio della società australiana Xdi che, sulla base dei dati dell’istituto dell’Onu Ipcc, ha stilato una classifica dei territori a più elevato rischio climatico nel mondo e in Europa.

«Oltre ai rischi principali analizzati da Xdi,

come inondazioni e incendi, proprio in questi giorni stiamo assistendo “in diretta” alle conseguenze del cambiamento climatico. La siccità record ha svuotato i canali di Venezia e l’assenza di precipitazioni, che si protrae dal 25 gennaio, fa sì che l’inquinamento atmosferico abbia superato i livelli di soglia.

L’aria che respiriamo è piena di polveri sottili, da giorni oltre i livelli di legge tanto che Arpav ha assegnato il livello di allerta massima per le PM10 – corrispondente a 10 giorni di sforamenti consecutivi – nelle aree di Venezia, Vicenza, Este e Badia Polesine», sottolinea Baldin.

«Siamo di fronte a un quadro allarmante, anche se ampiamente previsto. E l’analisi della società australiana ci avverte che da qui in avanti il rischio che le cose peggiorino è concreto», avverte la consigliera regionale, che aggiunge: «Serve un rapido e deciso cambio di rotta.

Non è accettabile che il Veneto

prima regione in Italia per rischio climatico sia anche la prima per consumo di suolo, con 684 ettari cementificati nel 2021 e l’11,9% di suolo consumato».

«Non possiamo continuare a costruire strade come la Pedemontana e a non investire nel trasporto pubblico, abbandonando il progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) avviato negli ottanta e mai completato.

E non possiamo certo continuare a progettare nuovi inceneritori, come quello di Eni a Marghera accanto all’impianto già esistente di Fusina, quando dovremmo guardare all’economia circolare e alla strategia Zero Waste», conclude Baldin, ricordando che dal 2021 grazie a un suo emendamento la programmazione regionale contenuta nel DEFR prevede la riduzione degli impianti di incenerimento oltre al progressivo abbandono dello smaltimento in discarica, a favore di obiettivi di riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.

Venezia, 21 febbraio 2023

Fonte Erika Baldin (MoVimento 5 Stelle), consigliera regionale