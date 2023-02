Il movimento Azione Studentesca Vicenza, legato a Fratelli d’Italia, ha affisso in Viale D’Alviano una gigantografia di 6 metri x 3 metri recante la scritta “Onore ai martiri delle Foibe” con a fianco il tricolore.

“Il 10 Febbraio è una data sacra per noi e per tutti gli italiani: testimonia il sacrificio di migliaia di nostri connazionali che hanno scelto di morire o di abbandonare tutto piuttosto che vivere da non italiani.

Il nostro vuole essere uno schiaffo morale al giustificazionismo e al negazionismo che purtroppo ancora oggi pervade larghe parti della sinistra.

Chi oggi ancora rifiuta di ricordare quelle migliaia di martiri e la sofferenza di 350.000 esuli cova lo stesso odio anti italiano dei partigiani comunisti titini, unici e veri responsabili della tragedia del confine orientale.

Questo per noi è un regalo a tutti i vicentini: ricordare e rendere vivo il sacrificio di chi ha dato sé stesso per non negare la propria terra, la propria Storia, la propria Patria.

Viva l’Italia!”

Fonte Azione Studentesca Vicenza