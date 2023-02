Vicenza, 4 febbraio – Azione Studentesca Vicenza, dopo l’imbrattamento della gigantografia in onore ai Martiri delle Foibe, risponde alle polemiche dell’ANPI. – Azione Studentesca Vicenza: risposta all’Anpi

“Siamo attoniti –

dichiara il movimento in un comunicato – da questo assordante silenzio dell’Associazione partigiani. Ci stupisce, sapendo della loro sensibilità democratica.

Li invitiamo quindi a prendere spunto dalla cronologia dei propri comunicati sul loro sito e inviare al più presto alcune righe di condanna.”

“Sapendo però quanto siano impegnati in queste ore, per sgravarli dalla fatica, abbiamo provveduto a buttare giù un comunicato.

Abbiamo preso – continua AS – la nota pubblicata in data 22 Novembre 2022 dalla segreteria provinciale Anpi in merito alla vendita di calendari fascisti in molte edicole della città e ne abbiamo modificato le parole.

Di seguito troveranno la bozza. Non occorreranno ringraziamenti.”

“Molti cittadini ci segnalano l’imbrattamento della gigantografia dedicata ai Martiri delle foibe.

Questi cittadini

– fedeli alla Costituzione repubblicana e ai suoi valori di giustizia e libertà – si sentono giustamente feriti nella loro sensibilità e sottolineano una questione generale che attiene alla sostanza della democrazia.

Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dei primi infoibamenti con una pulizia etnica che fu il punto culminante di anni di violenze brutali e sistematiche praticate nei confronti degli italiani dell’Istria e della Dalmazia.

Fin dall’inizio il movimento comunista titino si configurò quale fenomeno criminale e il regime iugoslavo fu uno spietato stato totalitario: la soppressione delle libertà fondamentali, la persecuzione degli oppositori, l’invasione imperialistica delle terre italiane e l’impiego della pulizia etnica, l’alleanza con l’Unione sovietica e la creazione dello Stato comunista, la partecipazione degli apparati del regime alla soppressione di tutte le minoranze non allineate definiscono il percorso storico di una dittatura spietata e disumanizzante che portò quelle terre alla catastrofe.

La libertà e la democrazia sono conquiste fondamentali, ma anche fragili che debbono essere coerentemente difese anche negli aspetti simbolici perché è facendo un uso distorto dei simboli che si intaccano i valori e gli ideali fondanti la convivenza civile e si irrobustisce una cultura della smemoratezza storica.

La distruzione di un manifesto in memoria dei morti delle foibe richiama una pagina sciagurata della nostra storia, oltre a configurare una apologia di genocidio vietata dalle leggi.

Atti del genere non debbono né possono essere tollerati perché alimentano una riabilitazione del comunismo titino, producono un effetto distorsivo nell’opinione pubblica, determinano conseguenze diseducative nei confronti delle giovani generazioni.”

Fonte Azione Studentesca Vicenza