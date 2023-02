Il padovano e la trevigiana si sono aggiudicati i titoli regionali assoluti sulla distanza dei 3 km. Assegnati anche i titoli individuali master. Circa 1200 i partecipanti – Atletica Cross di Grumolo delle Abbadesse: Lorenzo Lazzaro e Michela Zanatta

Lorenzo Lazzaro (Assindustria Sport) e Michela Zanatta (Atl. Ponzano)

sono i nuovi campioni veneti assoluti di cross corto. Hanno vinto il titolo oggi, a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), nel terzo appuntamento della stagione veneta sui prati, con circa 1200 partecipanti, un gran colpo d’occhio di pubblico e ottima organizzazione dell’Asd Grumolo.

Sui 3 km del veloce tracciato ricavato all’interno del centro sportivo Palù, Lorenzo Lazzaro ha preceduto in volata il compagno di squadra Nimbaly Mane. Terzo Riccardo Tamassia (Trevisatletica).

Michela Zanatta, veterana della specialità (classe 1978) di cui è stata anche azzurra, si è imposta per distacco su Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) e Letizia Fontanive (Athletic Club Firex Belluno).

Il 3° Trofeo Grumolove era anche valido come 2^ prova dei tre campionati regionali di società (assoluto, promozionale e master).

A livello assoluto, dove i titoli regionali individuali sono stati assegnati domenica scorsa a Galliera Veneta, successi di giornata per Riccardo Donè (Atl. Mogliano) e Marta Fabris (Team KM Sport) nella gare assolute, per Federico Morona (Team Treviso) ed Elisa Maglione (Atl. Ponzano) tra gli juniores e per Riccardo Serafini (Athletic Club Firex Belluno) e Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) tra le allieve.

Nel settore promozionale, gradino più alto

del podio per Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) tra i cadetti, Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) tra le cadette, Francesco Emilio Forti (Us Intrepida) tra i ragazzi e Viola Bizzotto (G.A. Bassano) tra le ragazze.

Tra i master,

dov’erano in palio anche i titoli regionali individuali di categoria, hanno tagliato per primi il traguardo Loris Minella (Ana Atl. Feltre) tra gli under 60, Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) tra gli over 60 e Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) tra le donne.

Quarta e ultima prova stagionale, con assegnazione dei titoli regionali di società e degli allori individuali giovanili, il 26 febbraio a Borgo Valbelluna.

CLASSIFICHE. UOMINI.

Settore assoluto. Cross corto, campionato regionale individuale (3 km): 1. Lorenzo Lazzaro (Assindustria Sport) 8’55”, 2. Nimbaly Mane (Assindustria Sport) 8’59”, 3. Riccardo Tamassia (Trevisatletica) 9’08”. Seniores/promesse (10 km): 1. Riccardo Donè (Atl. Mogliano) 30’51”, 2. Massimo Guerra (Atl. Vicentina) 31’00”, 3. Leonardo Feletto (Atl. Mogliano) 31’07”. Società: 1. Atl. San Biagio 193, 2. Vicenza Marathon 180, 3. Atl. Mogliano 154. Juniores (7 km): 1. Federico Morona (Team Treviso) 22’33”, 2. Matteo Salviati (GS Fiamme Oro Padova) 22’54”, 3. Federico Pizzato (Team Treviso) 23’52”. Società: 1. Atl. Vicentina 129, 2. Team Treviso 98, 3. G.S. Fiamme Oro Padova 91. Allievi (5 km): 1. Riccardo Serafini (Athletic Club Firex Belluno) 16’05”, 2. Giovanni Pavanello (Atl. San Biagio) 16’11”, 3. Nicodemo Desidera (Atl. Riviera del Brenta) 16’17”. Società: 1. Atl. Vicentina 171, 2. Gs Fiamme Oro Padova 143, 3. ATL-Etica San Vendemiano 124.

Settore promozionale. Cadetti (2,5 km):

1. Tommaso Gerardini (Gs Quantin Alpenplus) 7’51”, 2. Aaron Franceschini (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 7’55”, 3. Alessio Pollazzon (Atl. Biotekna) 7’59”. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 314, 2. Gs Quantin Alpenplus 210, 3. Vittorio Atletica 155. Ragazzi (1 km): 1. Francesco Emilio Forti (Us Intrepida) 3’20”, 2. Ettore Piazza (Atl. Riviera del Brenta) 3’20”, 3. Giacomo Polesel (Atl. San Biagio) 3’25”. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 366, 2. Atl. Insieme Verona 243, 3. Gs Fiamme Oro Padova 198.

MASTER. CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE. SM35 (6 km):

1. Loris Minella (Ana Atl. Feltre) 18’59”. SM40 (6 km): 1. Filippo Barizza (A. Atl. Dolomiti Belluno) 19’15”. SM45 (6 km): 1. Paolo La Placa (HRobert Running Team) 19’56”. SM50 (6 km): 1. Ivan Basso (HRobert Running Team) 19’52”. SM55 (6 km): 1. Fabrizio Casagrande (Cimavilla Running Team) 21’02”. SM60 (4 km): 1. Giorgio Mazzer (Eurovo Atl. Pieve di Soligo) 14’29”. SM65 (4 km): 1. Luciano Gagno (Atl. Ponzano) 15’47”. SM70 (4 km): 1. Dante Passuello (Pol. Vodo di Cadore) 16’40”. SM75 (4 km): 1. Adriano Liviero (G.P. Avis Taglio di Po) 18’38”. SM80 (4 km): 1. Emilio Foletto (Atl. Cerea) 26’42”. Società: 1. HRobert Running Team 203, 2. Atl. Valdobbiadene Gsa 91, 3. Atl. Riviera del Brenta 90.

DONNE. Settore assoluto. Cross corto, campionato regionale individuale (3 km):

1. Michela Zanatta (Atl. Ponzano) 10’12”, 2. Valentina Bernasconi (Atl. Mogliano) 10’25”, 3. Letizia Fontanive (Athletic Club Firex Belluno) 10’36”. Seniores/promesse (7 km): 1. Marta Fabris (Team KM Sport) 24’43”, 2. Gloria Tessaro (Atl. Vicentina) 25’06”, 3. Eleonora Lot (Atl. Ponzano) 25’20”. Società: 1. Atl. Ponzano 55, 2. Team Km Sport 30, 3. Atl. Vicentina 29. Juniores (5 km): 1. Elisa Maglione (Atl. Ponzano) 19’00”, 2. Alice Dolci (Team KM Sport) 19’23”, 3. Federica Pranovi (Atl. Riviera del Brenta) 19’48”. Società: 1. Ana Atl. Feltre 72, 2. Atl. Ponzano 30, 3. Team KM Sport 29. Allieve (4 km): 1. Chiara Padoin (ATL-Etica San Vendemiano) 15’09”, 2. Leila Colussi (Ana Atl. Feltre) 15’22”, 3. Silvia Menegazzo (Ana Atl. Feltre) 15’38”. Società: 1. ATL-Etica San Vendemiano 72, 2. Ana Atl. Feltre 57, 3. Atl. Vicentina 46.

Settore promozionale. Cadette (2 km):

1. Sofia Isaurico (Athletic Club Firex Belluno) 7’08”, 2. Margherita Vedovato (Atl. Albore Martellago) 7’11”, 3. Beatrice Vedovato (Atl. Albore Martellago) 7’16”. Società: 1. Atl. Albore Martellago 249, 2. Atl. Vis Abano 197, 3. Csi Atl. Provincia di Vicenza 192. Ragazze (1 km): 1. Viola Bizzotto (G.A. Bassano) 3’31”, 2. Rachele Gotter (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3’32”, 3. Maria Cristina Silvagni (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 3’38”. Società: 1. Csi Atl. Provincia di Vicenza 530, 2. Atl. Insieme Verona 250, 3. Gs Fiamme Oro Padova 228.

MASTER. CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE. SF35 (4 km):

1. Elisa Gullo (Gs Quantin Alpenplus) 14’59”. SF40 (4 km): 1. Lisa Carraro (Vicenza Marathon) 15’02”. SF45 (4 km): 1. Patrizia Zanette (A. Atl. Dolomiti Belluno) 15’57”. SF50 (4 km): 1. Tiziana Scorzato (Vicenza Marathon) 14’39”. SF55 (4 km): 1.Cristina Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 16’20”. SF60 (4 km): 1. Donatella Ragazzo (Asd Barizza Sport) 17’24”. SF65 (4 km): 1. Maria Cristina Dal Santo (A.A.A. Malo) 19’31”. SF70 (4 km): 1. Luigina Salvagno (Gs Quantin Alpenplus) 21’06”. SF75 (4 km): 1. Liviana Piccolo (Atl. Insieme Verona) 23’25”. Società: 1. Vicenza Marathon 40, 2. Atl. Valdobbiadene Gsa 28, 3. Atl. Riviera del Brenta 28. CLASSIFICHE COMPLETE

